Сырники, которые выйдут с первого раза — видео рецепт

Сырники, как в ресторане. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф повар Евгений Клопотенко поделился рецептом сырников, которые получаются, как в ресторане. Весь секрет сырников в идеальных пропорциях, поэтому просто соблюдайте их и получите блюдо как в ресторане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

400 г кисломолочного творога 9%;

5 г ванильного сахара;

3 ст. л. сахара;

1 яичный желток;

6 ст. л. муки;

подсолнечное масло для жарки;

сметана, ягоды или мед для подачи (по желанию).

Способ приготовления

Сначала берем 400 г кисломолочного сыра, добавляем ванильный сахар, желток, соль и все хорошо перемешиваем.

Составляющие для сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Затем добавляем 6 столовых ложек муки, в этом рецепте важно соблюдать все пропорции.

Добавление сахара. Фото: YouTube @klopotenko

Дальше нужно все тщательно перемешать.

Творожная масса. Фото: YouTube @klopotenko

Раскатываем сырную массу в колбасу и нарезаем на небольшие кусочки, формируем сырники.

Формирование сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Это можно сделать с помощью стакана.

Жареные сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Разогреваем сковороду и жарим сырники с обеих сторон до готовности.

Готовые сырники. Фото: YouTube @klopotenko

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