Сырники, которые выйдут с первого раза — видео рецепт

Идеальные сырники, как в ресторане по рецепту Клопотенко
Шеф повар Евгений Клопотенко поделился рецептом сырников, которые получаются, как в ресторане. Весь секрет сырников в идеальных пропорциях, поэтому просто соблюдайте их и получите блюдо как в ресторане.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Вам понадобится:
- 400 г кисломолочного творога 9%;
- 5 г ванильного сахара;
- 3 ст. л. сахара;
- 1 яичный желток;
- 6 ст. л. муки;
- подсолнечное масло для жарки;
- сметана, ягоды или мед для подачи (по желанию).
Способ приготовления
Сначала берем 400 г кисломолочного сыра, добавляем ванильный сахар, желток, соль и все хорошо перемешиваем.
Затем добавляем 6 столовых ложек муки, в этом рецепте важно соблюдать все пропорции.
Дальше нужно все тщательно перемешать.
Раскатываем сырную массу в колбасу и нарезаем на небольшие кусочки, формируем сырники.
Это можно сделать с помощью стакана.
Разогреваем сковороду и жарим сырники с обеих сторон до готовности.
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