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Идеальные сырники, как в ресторане по рецепту Клопотенко

3 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сырники, которые выйдут с первого раза — видео рецепт
Сырники, как в ресторане. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф повар Евгений Клопотенко поделился рецептом сырников, которые получаются, как в ресторане. Весь секрет сырников в идеальных пропорциях, поэтому просто соблюдайте их и получите блюдо как в ресторане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • 400 г кисломолочного творога 9%;
  • 5 г ванильного сахара;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 1 яичный желток;
  • 6 ст. л. муки;
  • подсолнечное масло для жарки;
  • сметана, ягоды или мед для подачи (по желанию).

Способ приготовления

Сначала берем 400 г кисломолочного сыра, добавляем ванильный сахар, желток, соль и все хорошо перемешиваем.

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Составляющие для сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Затем добавляем 6 столовых ложек муки, в этом рецепте важно соблюдать все пропорции.

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Добавление сахара. Фото: YouTube @klopotenko

Дальше нужно все тщательно перемешать.

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Творожная масса. Фото: YouTube @klopotenko

Раскатываем сырную массу в колбасу и нарезаем на небольшие кусочки, формируем сырники.

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Формирование сырников. Фото: YouTube @klopotenko

Это можно сделать с помощью стакана.

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Жареные сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Разогреваем сковороду и жарим сырники с обеих сторон до готовности.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @klopotenko

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

Также напомним о рецепте и секрете от шефа, как приготовить сырники идеальной формы.

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