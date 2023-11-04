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Ідеальні пиріжки з гарбузом без дріжджів та яєць

4 листопада 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Для шанувальників гарбуза — відео рецепт
Пиріжки з гарбузом. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цю страву точно оцінять ті, хто любить гарбуз. Але секрет в тому, що ці пиріжки сподобаються навіть тим, хто не дуже любить цей овоч. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 900 г;
  • цукор 3-4 ст.л;
  • вода 1 ст.л;
  • масло вершкове 15 г;
  • ванілін; 
  • кориця; 
  • цедра апельсина.  

Для тіста: 

  • борошно 300 г;
  • сіль 0.5 ч.л;
  • вода 180 мл. (60-70 градусів);
  • олія 10 мл. 

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити та нарізати гарбуз. 

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Підготовка гарбуза. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko 

На пательні потрібно нагріти три столові ложки цукру та столову ложку воду, цукор потрібно карамелізувати. 

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Цукор, вода та вершкове масло. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Коли цукор потемніє додаємо вершкове масло. Потім відразу додаємо тертий гарбуз. 

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Додавання гарбуза. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Гарбуз потрібно протушкувати протягом 5 хвилин. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

За бажанням можна додати кориці чи ванільного цукру. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Беремо 300 грамів борошна, сіль та воду. Все ретельно перемішати. Потім додаємо рослинну олію. 

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Підготовка тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тісто замісити, воно повинно вийти еластичним. Під харчовою плівкою залишаємо його на 10 хвилин. 

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Підготовка тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тісто потрібно поділити на 8 частин. З кожної частини будемо ліпити пиріжки. 

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Додавання начинки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Накладаємо начинку з гарбуза, її повинно бути багато. 

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Пиріжок з гарбузом. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Смажимо наші пиріжки на пательні з двох сторін до готовності. 

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Смажені пиріжки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раніше ми писали про рецепт гарбузового рагу, яке з'їсть уся родина. 

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