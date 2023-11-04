Для шанувальників гарбуза — відео рецепт

Пиріжки з гарбузом. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Цю страву точно оцінять ті, хто любить гарбуз. Але секрет в тому, що ці пиріжки сподобаються навіть тим, хто не дуже любить цей овоч. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

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Вам знадобиться:

гарбуз 900 г;

цукор 3-4 ст.л;

вода 1 ст.л;

масло вершкове 15 г;

ванілін;

кориця;

цедра апельсина.

Для тіста:

борошно 300 г;

сіль 0.5 ч.л;

вода 180 мл. (60-70 градусів);

олія 10 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити та нарізати гарбуз.

Підготовка гарбуза. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

На пательні потрібно нагріти три столові ложки цукру та столову ложку воду, цукор потрібно карамелізувати.

Цукор, вода та вершкове масло. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Коли цукор потемніє додаємо вершкове масло. Потім відразу додаємо тертий гарбуз.

Додавання гарбуза. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Гарбуз потрібно протушкувати протягом 5 хвилин.

Приготування тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

За бажанням можна додати кориці чи ванільного цукру.

Приготування тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Беремо 300 грамів борошна, сіль та воду. Все ретельно перемішати. Потім додаємо рослинну олію.

Підготовка тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тісто замісити, воно повинно вийти еластичним. Під харчовою плівкою залишаємо його на 10 хвилин.

Підготовка тіста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тісто потрібно поділити на 8 частин. З кожної частини будемо ліпити пиріжки.

Додавання начинки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Накладаємо начинку з гарбуза, її повинно бути багато.

Пиріжок з гарбузом. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Смажимо наші пиріжки на пательні з двох сторін до готовності.

Смажені пиріжки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раніше ми писали про рецепт гарбузового рагу, яке з'їсть уся родина.