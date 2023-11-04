Для шанувальників гарбуза — відео рецепт

Ідеальні пиріжки з гарбузом без дріжджів та яєць
Цю страву точно оцінять ті, хто любить гарбуз. Але секрет в тому, що ці пиріжки сподобаються навіть тим, хто не дуже любить цей овоч. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- гарбуз 900 г;
- цукор 3-4 ст.л;
- вода 1 ст.л;
- масло вершкове 15 г;
- ванілін;
- кориця;
- цедра апельсина.
Для тіста:
- борошно 300 г;
- сіль 0.5 ч.л;
- вода 180 мл. (60-70 градусів);
- олія 10 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити та нарізати гарбуз.
На пательні потрібно нагріти три столові ложки цукру та столову ложку воду, цукор потрібно карамелізувати.
Коли цукор потемніє додаємо вершкове масло. Потім відразу додаємо тертий гарбуз.
Гарбуз потрібно протушкувати протягом 5 хвилин.
За бажанням можна додати кориці чи ванільного цукру.
Беремо 300 грамів борошна, сіль та воду. Все ретельно перемішати. Потім додаємо рослинну олію.
Тісто замісити, воно повинно вийти еластичним. Під харчовою плівкою залишаємо його на 10 хвилин.
Тісто потрібно поділити на 8 частин. З кожної частини будемо ліпити пиріжки.
Накладаємо начинку з гарбуза, її повинно бути багато.
Смажимо наші пиріжки на пательні з двох сторін до готовності.
Раніше ми писали про рецепт гарбузового рагу, яке з'їсть уся родина.
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