Для поклонников тыквы — видео рецепт

Идеальные пирожки с тыквой без дрожжей и яиц
Это блюдо точно оценят те, кто любит тыкву. Но секрет в том, что эти пирожки понравятся даже тем, кто не любит этот овощ. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- тыква 900 г;
- сахар 3-4 ст.л;
- вода 1 ст.л;
- масло сливочное 15 г;
- ванилин;
- корица;
- цедра апельсина.
Для теста:
- мука 300 г;
- соль 0.5 ч.л;
- вода 180мл. (60-70 градусов);
- растительное масло 10 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить и нарезать тыкву.
На сковороде нужно нагреть три столовых ложки сахара и столовую ложку воды, сахар нужно карамелизовать.
Когда сахар потемнеет, добавляем сливочное масло. Затем сразу добавляем тертую тыкву.
Тыкву нужно протушить в течение 5 минут.
По желанию можно добавить корицу или ванильный сахар.
Берем 300 г муки, соль и воду. Все тщательно перемешать. Затем добавляем растительное масло.
Тесто замесить, оно должно получиться эластичным. Под пищевой плёнкой оставляем его на 10 минут.
Тесто нужно разделить на 8 частей. Из каждой части будем лепить пирожки.
Накладываем начинку из тыквы, ее должно быть много.
Жарим наши пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.
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