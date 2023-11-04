Для поклонников тыквы — видео рецепт

Пирожки с тыквой. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Это блюдо точно оценят те, кто любит тыкву. Но секрет в том, что эти пирожки понравятся даже тем, кто не любит этот овощ. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

тыква 900 г;

сахар 3-4 ст.л;

вода 1 ст.л;

масло сливочное 15 г;

ванилин;

корица;

цедра апельсина.

Для теста:

мука 300 г;

соль 0.5 ч.л;

вода 180мл. (60-70 градусов);

растительное масло 10 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать тыкву.

Подготовка тыквы. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

На сковороде нужно нагреть три столовых ложки сахара и столовую ложку воды, сахар нужно карамелизовать.

Сахар, вода и сливочное масло. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Когда сахар потемнеет, добавляем сливочное масло. Затем сразу добавляем тертую тыкву.

Добавление тыквы. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тыкву нужно протушить в течение 5 минут.

Приготовление теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

По желанию можно добавить корицу или ванильный сахар.

Приготовление теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Берем 300 г муки, соль и воду. Все тщательно перемешать. Затем добавляем растительное масло.

Подготовка теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тесто замесить, оно должно получиться эластичным. Под пищевой плёнкой оставляем его на 10 минут.

Подготовка теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тесто нужно разделить на 8 частей. Из каждой части будем лепить пирожки.

Добавление начинки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Накладываем начинку из тыквы, ее должно быть много.

Пирожок с тыквой. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Жарим наши пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.

Жареные пирожки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раньше мы писали о рецепте тыквенного рагу, который съест вся семья.