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Идеальные пирожки с тыквой без дрожжей и яиц

4 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Для поклонников тыквы — видео рецепт
Пирожки с тыквой. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это блюдо точно оценят те, кто любит тыкву. Но секрет в том, что эти пирожки понравятся даже тем, кто не любит этот овощ. Обязательно попытайтесь приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

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Вам понадобится:

  • тыква 900 г;
  • сахар 3-4 ст.л;
  • вода 1 ст.л;
  • масло сливочное 15 г;
  • ванилин;
  • корица;
  • цедра апельсина.

Для теста:

  • мука 300 г;
  • соль 0.5 ч.л;
  • вода 180мл. (60-70 градусов);
  • растительное масло 10 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить и нарезать тыкву.

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Подготовка тыквы. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

На сковороде нужно нагреть три столовых ложки сахара и столовую ложку воды, сахар нужно карамелизовать.

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Сахар, вода и сливочное масло. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Когда сахар потемнеет, добавляем сливочное масло. Затем сразу добавляем тертую тыкву.

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Добавление тыквы. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тыкву нужно протушить в течение 5 минут.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

По желанию можно добавить корицу или ванильный сахар.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Берем 300 г муки, соль и воду. Все тщательно перемешать. Затем добавляем растительное масло.

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Подготовка теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тесто замесить, оно должно получиться эластичным. Под пищевой плёнкой оставляем его на 10 минут.

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Подготовка теста. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Тесто нужно разделить на 8 частей. Из каждой части будем лепить пирожки.

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Добавление начинки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Накладываем начинку из тыквы, ее должно быть много.

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Пирожок с тыквой. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Жарим наши пирожки на сковороде с двух сторон до готовности.

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Жареные пирожки. Фото: YouTube @KaterynaTarasenko

Раньше мы писали о рецепте тыквенного рагу, который съест вся семья.

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