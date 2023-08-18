Баклажани по старому рецепту — відео

Баклажани з томатами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Дуже смачна гостра закуска з помідорами та баклажанами, яка буде чудово смакувати в літній сезон, оскільки цю смачну закуску добре їсти холодною, так навіть смачніше. Основою страви будуть баклажани, які ми будемо маринувати — межити. До речі, межити можна не тільки баклажани, а й інші овочі, наприклад, перець.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

баклажани 3 шт;

цибуля 2 шт;

помідори 3 шт;

оцет 1,5 столові ложки;

мелений чорний перець 1 щіпка;

сіль 1 щіпка;

цукор 1 столова ложка;

червоний перець 1 щіпка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати три баклажани на середні кружальця.

Баклажани в відры. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі складаємо в тарілку, додаємо сіль та ретельно перемішуємо. Баклажани потрібно залишити на 30-60 хвилин для того, щоб вони пустили сік.

Нарізання баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі ці баклажани потрібно обсмажити. Перед цим кожний кружечок баклажану потрібно обваляти в муці.

Смаження баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обсмажити потрібно з обох сторін на середньому вогні. Смажені баклажани складаємо в зручну ємність.

Тушкування помідорів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно обсмажити дві середні цибулини. Смажену цибулю додаємо до смажених баклажанів.

Томатний соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізаємо два-три середніх помідори та переміщуємо. Тушковані помідори можна перетерти через сито, щоб прибрати шкірку. Проте це можна зробити й до смаження більш зручним способом, зануривши їх в кипяток на кілька хвилин.

Томатний соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі до помідорів додаємо 1,5 ложки 6% оцту, столову ложку цукру та столову ложку гострого перцю.

Смажені баклажани та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажани з цибулею потрібно перемішати, але обережно, , щоб не пошкодити овочі.

Баклажани в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо маринад до баклажанів та ставим на великий вогонь, все потрібно протушкувати 5-10 хвилин.

Готовий баклажан. Фото: YouTube @nashi.besahy

Страва готова, її можна їсти в гарячому вигляді, а можна подавати й в холодному.

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму.