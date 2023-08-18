Баклажани по старому рецепту — відео

Ідеальна закуска з баклажанів за карпатським рецептом
Дуже смачна гостра закуска з помідорами та баклажанами, яка буде чудово смакувати в літній сезон, оскільки цю смачну закуску добре їсти холодною, так навіть смачніше. Основою страви будуть баклажани, які ми будемо маринувати — межити. До речі, межити можна не тільки баклажани, а й інші овочі, наприклад, перець.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- баклажани 3 шт;
- цибуля 2 шт;
- помідори 3 шт;
- оцет 1,5 столові ложки;
- мелений чорний перець 1 щіпка;
- сіль 1 щіпка;
- цукор 1 столова ложка;
- червоний перець 1 щіпка.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати три баклажани на середні кружальця.
Далі складаємо в тарілку, додаємо сіль та ретельно перемішуємо. Баклажани потрібно залишити на 30-60 хвилин для того, щоб вони пустили сік.
Далі ці баклажани потрібно обсмажити. Перед цим кожний кружечок баклажану потрібно обваляти в муці.
Обсмажити потрібно з обох сторін на середньому вогні. Смажені баклажани складаємо в зручну ємність.
Потім потрібно обсмажити дві середні цибулини. Смажену цибулю додаємо до смажених баклажанів.
Нарізаємо два-три середніх помідори та переміщуємо. Тушковані помідори можна перетерти через сито, щоб прибрати шкірку. Проте це можна зробити й до смаження більш зручним способом, зануривши їх в кипяток на кілька хвилин.
Далі до помідорів додаємо 1,5 ложки 6% оцту, столову ложку цукру та столову ложку гострого перцю.
Баклажани з цибулею потрібно перемішати, але обережно, , щоб не пошкодити овочі.
Додаємо маринад до баклажанів та ставим на великий вогонь, все потрібно протушкувати 5-10 хвилин.
Страва готова, її можна їсти в гарячому вигляді, а можна подавати й в холодному.
Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму.