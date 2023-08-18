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Ідеальна закуска з баклажанів за карпатським рецептом

18 серпня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Баклажани по старому рецепту — відео
Баклажани з томатами. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна гостра закуска з помідорами та баклажанами, яка буде чудово смакувати в літній сезон, оскільки цю смачну закуску добре їсти холодною, так навіть смачніше. Основою страви будуть баклажани, які ми будемо маринувати — межити. До речі,  межити можна не тільки баклажани, а й інші овочі, наприклад, перець. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • баклажани 3 шт;
  • цибуля 2 шт;
  • помідори 3 шт;
  • оцет 1,5 столові ложки;
  • мелений чорний перець 1 щіпка;
  • сіль 1 щіпка;
  • цукор 1 столова ложка;
  • червоний перець 1 щіпка.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати три баклажани на середні кружальця. 

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Баклажани в відры. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі складаємо в тарілку, додаємо сіль та ретельно перемішуємо. Баклажани потрібно залишити на 30-60 хвилин для того, щоб вони пустили сік. 

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Нарізання баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі ці баклажани потрібно обсмажити. Перед цим кожний кружечок баклажану потрібно обваляти в муці. 

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Смаження баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обсмажити потрібно з обох сторін на середньому вогні. Смажені баклажани складаємо в зручну ємність. 

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Тушкування помідорів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно обсмажити дві середні цибулини. Смажену цибулю додаємо до смажених баклажанів. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарізаємо два-три середніх помідори та переміщуємо. Тушковані помідори можна перетерти через сито, щоб прибрати шкірку. Проте це можна зробити й до смаження більш зручним способом, зануривши їх в кипяток на кілька хвилин. 

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Томатний соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі до помідорів додаємо 1,5 ложки 6% оцту, столову ложку цукру та столову ложку гострого перцю. 

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Смажені баклажани та цибуля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажани з цибулею потрібно перемішати, але обережно, , щоб не пошкодити овочі. 

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Баклажани в томатному соусі. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо маринад до баклажанів та ставим на великий вогонь, все потрібно протушкувати 5-10 хвилин. 

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Готовий баклажан. Фото: YouTube @nashi.besahy

Страва готова, її можна їсти в гарячому вигляді, а можна подавати й в холодному. 

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Цей рецепт не займає багато часу, а виходить дуже смачно. Помідори будуть зберігатися всю зиму. 

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