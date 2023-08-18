Баклажаны по старому рецепту — видео

Баклажаны с томатами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Очень вкусная острая закуска с помидорами и баклажанами, которая будет очень кстати в летний сезон, поскольку эту вкусную закуску хорошо есть холодной, даже вкуснее. Основой блюда будут баклажаны, которые мы будем мариновать. Кстати, таким способом можно приготовить не только баклажаны, но и другие овощи, например перец.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

баклажаны 3 шт;

лук 2 шт;

помидоры 3 шт;

уксус 1,5 столовых ложки;

молотый черный перец 1 щепотка;

соль 1 щепотка;

сахар 1 столовая ложка;

красный перец 1 щепотка.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать три баклажана на средние кружочки.

Баклажаны в ведре. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее складываем в тарелку, добавляем соль и тщательно перемешиваем. Баклажаны нужно оставить на 30-60 минут, чтобы они пустили сок.

Нарезка баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее эти баклажаны нужно обжарить. Перед этим каждый кружочек баклажана нужно обвалять в муке.

Жареные баклажаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обжарить нужно с обеих сторон на среднем огне. Жареные баклажаны складываем в удобную емкость.

Тушение помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно обжарить две средние луковицы. Жареный лук добавляем к жареным баклажанам.

Томатный соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезаем два-три средних помидора и перемещаем. Тушеные помидоры можно перетереть через сито, чтобы убрать кожуру. Однако это можно сделать и до жарки более удобным способом, погрузив их в кипяток на несколько минут.

Томатный соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее в помидоры добавляем 1,5 ложки 6% уксуса, столовую ложку сахара и столовую ложку острого перца.

Жареные баклажаны и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажаны с луком нужно перемешать, но осторожно, чтобы не повредить овощи.

Баклажаны в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем маринад к баклажанам и ставим на большой огонь, нужно протушить 5-10 минут.

Готовый баклажан. Фото: YouTube @nashi.besahy

Блюдо готово, его можно есть в горячем виде, а можно подавать и в холодном.

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.