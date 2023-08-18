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Идеальная закуска из баклажанов по карпатскому рецепту

18 августа 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Баклажаны по старому рецепту — видео
Баклажаны с томатами. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная острая закуска с помидорами и баклажанами, которая будет очень кстати в летний сезон, поскольку эту вкусную закуску хорошо есть холодной, даже вкуснее. Основой блюда будут баклажаны, которые мы будем мариновать. Кстати, таким способом можно приготовить не только баклажаны, но и другие овощи, например перец.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 3 шт;
  • лук 2 шт;
  • помидоры 3 шт;
  • уксус 1,5 столовых ложки;
  • молотый черный перец 1 щепотка;
  • соль 1 щепотка;
  • сахар 1 столовая ложка;
  • красный перец 1 щепотка.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать три баклажана на средние кружочки.

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Баклажаны в ведре. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее складываем в тарелку, добавляем соль и тщательно перемешиваем. Баклажаны нужно оставить на 30-60 минут, чтобы они пустили сок.

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Нарезка баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее эти баклажаны нужно обжарить. Перед этим каждый кружочек баклажана нужно обвалять в муке.

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Жареные баклажаны. Фото: YouTube @nashi.besahy

Обжарить нужно с обеих сторон на среднем огне. Жареные баклажаны складываем в удобную емкость.

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Тушение помидоров. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно обжарить две средние луковицы. Жареный лук добавляем к жареным баклажанам.

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Томатный соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Нарезаем два-три средних помидора и перемещаем. Тушеные помидоры можно перетереть через сито, чтобы убрать кожуру. Однако это можно сделать и до жарки более удобным способом, погрузив их в кипяток на несколько минут.

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Томатный соус. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее в помидоры добавляем 1,5 ложки 6% уксуса, столовую ложку сахара и столовую ложку острого перца.

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Жареные баклажаны и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Баклажаны с луком нужно перемешать, но осторожно, чтобы не повредить овощи.

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Баклажаны в томатном соусе. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем маринад к баклажанам и ставим на большой огонь, нужно протушить 5-10 минут.

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Готовый баклажан. Фото: YouTube @nashi.besahy

Блюдо готово, его можно есть в горячем виде, а можно подавать и в холодном.

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.

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