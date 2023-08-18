Баклажаны по старому рецепту — видео

Идеальная закуска из баклажанов по карпатскому рецепту
Очень вкусная острая закуска с помидорами и баклажанами, которая будет очень кстати в летний сезон, поскольку эту вкусную закуску хорошо есть холодной, даже вкуснее. Основой блюда будут баклажаны, которые мы будем мариновать. Кстати, таким способом можно приготовить не только баклажаны, но и другие овощи, например перец.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- баклажаны 3 шт;
- лук 2 шт;
- помидоры 3 шт;
- уксус 1,5 столовых ложки;
- молотый черный перец 1 щепотка;
- соль 1 щепотка;
- сахар 1 столовая ложка;
- красный перец 1 щепотка.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать три баклажана на средние кружочки.
Далее складываем в тарелку, добавляем соль и тщательно перемешиваем. Баклажаны нужно оставить на 30-60 минут, чтобы они пустили сок.
Далее эти баклажаны нужно обжарить. Перед этим каждый кружочек баклажана нужно обвалять в муке.
Обжарить нужно с обеих сторон на среднем огне. Жареные баклажаны складываем в удобную емкость.
Затем нужно обжарить две средние луковицы. Жареный лук добавляем к жареным баклажанам.
Нарезаем два-три средних помидора и перемещаем. Тушеные помидоры можно перетереть через сито, чтобы убрать кожуру. Однако это можно сделать и до жарки более удобным способом, погрузив их в кипяток на несколько минут.
Далее в помидоры добавляем 1,5 ложки 6% уксуса, столовую ложку сахара и столовую ложку острого перца.
Баклажаны с луком нужно перемешать, но осторожно, чтобы не повредить овощи.
Добавляем маринад к баклажанам и ставим на большой огонь, нужно протушить 5-10 минут.
Блюдо готово, его можно есть в горячем виде, а можно подавать и в холодном.
Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Этот рецепт не занимает много времени, а выходит очень вкусно. Помидоры будут храниться всю зиму.