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Ідеальна страва в духовці з гречкою та фаршем

27 жовтня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Українські гречаники в духовці — відео рецепт
Гречана крупа. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати гречаники за цим рецептом. Вони виходять соковитими, ароматними та дуже смачними. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • фарш 700 г;
  • гречка (суха) 250 г. варена 750 г;
  • яйця 2 шт;
  • цибуля 2-3 шт;
  • морква 1 шт;
  • томатний сік 0,5 л;
  • сметана 2 ст.л;
  • сіль;
  • перець;
  • часник. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно взяти варену гречку та додати фарш. Все ретельно перемішати. 

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Гречка та фарш. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо два курячих яйця, сіль, перець та сушений часний. Все ретельно перемішати. 

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно все замішати, як на котлети. 

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Котлети з фаршу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі беремо фарш та формуємо котлети. Обвалюємо котлету в борошні. 

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Смажені котлети. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На розігрітій пательні смажимо гречаники з двох боків, не до готовності. 

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо соус. Для цього потрібно нарізати цибулю та натерти моркву. 

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Приготування соусу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Моркву та цибулю потрібно обсмажити на пательні. Додаємо томатний сік або томатну пасту. 

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Котлети в формі для запікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також додаємо дві столові ложки сметани. 

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Додавання соусу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викладаємо гречаники у форму для запікання, а зверху заливаємо соусом. 

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Форма для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Форму для випікання накриваємо фольгою та випікаємо в духовці при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин з фольгою, та ще 30-40 хвилин без фольги. 

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Готова страва. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гречаники можна подавати, як самостійну страву або з гарніром. 

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників із м'ясним фаршем у томатному соусі.

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