Українські гречаники в духовці — відео рецепт

Гречана крупа. Фото: Freepik

Пропонуємо приготувати гречаники за цим рецептом. Вони виходять соковитими, ароматними та дуже смачними.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

фарш 700 г;

гречка (суха) 250 г. варена 750 г;

яйця 2 шт;

цибуля 2-3 шт;

морква 1 шт;

томатний сік 0,5 л;

сметана 2 ст.л;

сіль;

перець;

часник.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти варену гречку та додати фарш. Все ретельно перемішати.

Гречка та фарш. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Потім додаємо два курячих яйця, сіль, перець та сушений часний. Все ретельно перемішати.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно все замішати, як на котлети.

Котлети з фаршу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі беремо фарш та формуємо котлети. Обвалюємо котлету в борошні.

Смажені котлети. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На розігрітій пательні смажимо гречаники з двох боків, не до готовності.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер приготуємо соус. Для цього потрібно нарізати цибулю та натерти моркву.

Приготування соусу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Моркву та цибулю потрібно обсмажити на пательні. Додаємо томатний сік або томатну пасту.

Котлети в формі для запікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Також додаємо дві столові ложки сметани.

Додавання соусу. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Викладаємо гречаники у форму для запікання, а зверху заливаємо соусом.

Форма для випікання. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Форму для випікання накриваємо фольгою та випікаємо в духовці при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин з фольгою, та ще 30-40 хвилин без фольги.

Готова страва. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гречаники можна подавати, як самостійну страву або з гарніром.

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників із м'ясним фаршем у томатному соусі.