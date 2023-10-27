Українські гречаники в духовці — відео рецепт

Ідеальна страва в духовці з гречкою та фаршем
Пропонуємо приготувати гречаники за цим рецептом. Вони виходять соковитими, ароматними та дуже смачними.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- фарш 700 г;
- гречка (суха) 250 г. варена 750 г;
- яйця 2 шт;
- цибуля 2-3 шт;
- морква 1 шт;
- томатний сік 0,5 л;
- сметана 2 ст.л;
- сіль;
- перець;
- часник.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти варену гречку та додати фарш. Все ретельно перемішати.
Потім додаємо два курячих яйця, сіль, перець та сушений часний. Все ретельно перемішати.
Тепер потрібно все замішати, як на котлети.
Далі беремо фарш та формуємо котлети. Обвалюємо котлету в борошні.
На розігрітій пательні смажимо гречаники з двох боків, не до готовності.
Тепер приготуємо соус. Для цього потрібно нарізати цибулю та натерти моркву.
Моркву та цибулю потрібно обсмажити на пательні. Додаємо томатний сік або томатну пасту.
Також додаємо дві столові ложки сметани.
Викладаємо гречаники у форму для запікання, а зверху заливаємо соусом.
Форму для випікання накриваємо фольгою та випікаємо в духовці при температурі 200 градусів протягом 15 хвилин з фольгою, та ще 30-40 хвилин без фольги.
Гречаники можна подавати, як самостійну страву або з гарніром.
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