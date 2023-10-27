Украинские гречаники в духовке — видео рецепт

Идеальное блюдо в духовке с гречкой и фаршем
Предлагаем приготовить гречаники по этому рецепту. Они получаются сочными, ароматными и очень вкусными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- фарш 700 г;
- гречка (сухая) 250 г. вареная 750 г;
- яйца 2 шт;
- лук 2-3 шт;
- морковь 1 шт;
- томатный сок 0,5л;
- сметана 2 ст.л;
- соль;
- перец;
- чеснок.
Способ приготовления
Сначала нужно взять вареную гречку и добавить фарш. Все тщательно перемешать.
Затем добавляем два куриных яйца, соль, перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешать.
Теперь нужно все замешать, как на котлеты.
Затем берем фарш и формируем котлеты. Обваливаем котлету в муке.
На разогретой сковороде жарим гречаники с двух сторон, не до готовности.
Теперь приготовим соус. Для этого нужно порезать лук и натереть морковь.
Морковь и лук нужно обжарить на сковороде. Добавляем томатный сок или томатную пасту.
Также добавляем две столовые ложки сметаны.
Выкладываем гречаники в форму для запекания, а сверху заливаем соусом.
Форму для выпечки накрываем фольгой и выпекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут с фольгой и еще 30-40 минут без фольги.
Гречаники можно подавать, как самостоятельное блюдо или с гарниром.
Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.
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