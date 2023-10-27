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Идеальное блюдо в духовке с гречкой и фаршем

27 октября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Украинские гречаники в духовке — видео рецепт
Гречневая крупа. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить гречаники по этому рецепту. Они получаются сочными, ароматными и очень вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • фарш 700 г;
  • гречка (сухая) 250 г. вареная 750 г;
  • яйца 2 шт;
  • лук 2-3 шт;
  • морковь 1 шт;
  • томатный сок 0,5л;
  • сметана 2 ст.л;
  • соль;
  • перец;
  • чеснок.

Способ приготовления

Сначала нужно взять вареную гречку и добавить фарш. Все тщательно перемешать.

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Гречка и фарш. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем два куриных яйца, соль, перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешать.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно все замешать, как на котлеты.

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Котлеты из фарша. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем берем фарш и формируем котлеты. Обваливаем котлету в муке.

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Жареные котлеты. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На разогретой сковороде жарим гречаники с двух сторон, не до готовности.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим соус. Для этого нужно порезать лук и натереть морковь.

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Приготовление соуса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Морковь и лук нужно обжарить на сковороде. Добавляем томатный сок или томатную пасту.

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Котлеты в форме для запекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также добавляем две столовые ложки сметаны.

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Добавление соуса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выкладываем гречаники в форму для запекания, а сверху заливаем соусом.

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Форма для выпекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Форму для выпечки накрываем фольгой и выпекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут с фольгой и еще 30-40 минут без фольги.

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Готовое блюдо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гречаники можно подавать, как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

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