Украинские гречаники в духовке — видео рецепт

Гречневая крупа. Фото: Freepik

Предлагаем приготовить гречаники по этому рецепту. Они получаются сочными, ароматными и очень вкусными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

Читайте также:

Вам понадобится:

фарш 700 г;

гречка (сухая) 250 г. вареная 750 г;

яйца 2 шт;

лук 2-3 шт;

морковь 1 шт;

томатный сок 0,5л;

сметана 2 ст.л;

соль;

перец;

чеснок.

Способ приготовления

Сначала нужно взять вареную гречку и добавить фарш. Все тщательно перемешать.

Гречка и фарш. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем два куриных яйца, соль, перец и сушеный чеснок. Все тщательно перемешать.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно все замешать, как на котлеты.

Котлеты из фарша. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем берем фарш и формируем котлеты. Обваливаем котлету в муке.

Жареные котлеты. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

На разогретой сковороде жарим гречаники с двух сторон, не до готовности.

Морковь и лук. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим соус. Для этого нужно порезать лук и натереть морковь.

Приготовление соуса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Морковь и лук нужно обжарить на сковороде. Добавляем томатный сок или томатную пасту.

Котлеты в форме для запекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Также добавляем две столовые ложки сметаны.

Добавление соуса. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Выкладываем гречаники в форму для запекания, а сверху заливаем соусом.

Форма для выпекания. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Форму для выпечки накрываем фольгой и выпекаем в духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут с фольгой и еще 30-40 минут без фольги.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гречаники можно подавать, как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.