Мінімум інгредієнтів, а виходить смачний десерт — відео

Якщо у вас є два яйця і склянка сметани, приготуйте найсмачніший пиріг
Це дуже простий рецепт пирога на основі яєць та сметани. Виходить цікавий та ніжний десерт, який закохує своїм смаком. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- 2 яєчні жовтки;
- 80 г вершкового масла;
- 70 г цукру;
- цедра 1 лимона;
- 200 г борошна;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- 2 яєчні білки;
- 80 г цукру;
- 400 г сметани чи йогурту;
- 3 ст. борошна чи крохмалю.
Спосіб приготування
Почнемо з яєць, їх потрібно розділити на білки та жовтки.
Жовтки кладемо в глибоку ємність, додаємо трохи цукру й за допомогою вінчика все ретельно розтираємо.
Додаємо вершкове масло кімнатної температури, потрібно все ретельно перемішати.
За допомогою дрібної тертки додаємо цедру лимона. Натираємо тільки жовтку частину шкірки.
Далі додаємо просіяне борошно, трохи розпушувача та дрібку солі. Все ретельно перемішати за допомогою лопатки.
Дуже довго замішувати тісто не потрібно, достатньо, щоб всі інгредієнти змішалися між собою.
Формуємо з тіста ковбаску та розділяємо на дві частини, одна більша, а інша менша.
Обидві частини кладемо в пакет, або в плівку для їжі. Кладемо в морозильну камеру на 20-30 хвилин.
Далі до білків додаємо дрібку солі та починаємо збивати за допомогою міксера.
Також поки збиваємо поступово додаємо цукор, не припиняючи збивати, це потрібно робити рівномірно.
До збитих білків додаємо сметану кімнатної температури, додаємо невеликими порціями. Після того, як додали всю сметану, висипаємо трохи борошна. Все разом також збиваємо.
Потім дістаємо тісто з морозильної камери, першу частину тіста розподіляємо по дну форми для випікання, далі виливаємо наш крем, та рівномірно розподіляємо за допомогою лопатки.
Зверху на начинку за допомогою терки натираємо другу частину тіста. Ставимо в духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів.
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