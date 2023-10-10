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Якщо у вас є два яйця і склянка сметани, приготуйте найсмачніший пиріг

10 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Мінімум інгредієнтів, а виходить смачний десерт — відео
Пиріг зі сметани. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це дуже простий рецепт пирога на основі яєць та сметани. Виходить цікавий та ніжний десерт, який закохує своїм смаком. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться: 

  • 2 яєчні жовтки;
  • 80 г вершкового масла;
  • 70 г цукру;
  • цедра 1 лимона;
  • 200 г борошна;
  • 1 чайна ложка розпушувача;
  • 2 яєчні білки;
  • 80 г цукру;
  • 400 г сметани чи йогурту;
  • 3 ст. борошна чи крохмалю. 

Спосіб приготування 

Почнемо з яєць, їх потрібно розділити на білки та жовтки. 

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Жовтки та білки. Фото: YouTube @prostirecepti

Жовтки кладемо в глибоку ємність, додаємо трохи цукру й за допомогою вінчика все ретельно розтираємо. 

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Цукор та жовтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо вершкове масло кімнатної температури, потрібно все ретельно перемішати. 

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Додавання цедри. Фото: YouTube @prostirecepti

За допомогою дрібної тертки додаємо цедру лимона. Натираємо тільки жовтку частину шкірки. 

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Приготування тіста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі додаємо просіяне борошно, трохи розпушувача та дрібку солі. Все ретельно перемішати за допомогою лопатки. 

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Тісто в пакеті. Фото: YouTube @prostirecepti

Дуже довго замішувати тісто не потрібно, достатньо, щоб всі інгредієнти змішалися між собою. 

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Білки та сметана. Фото: YouTube @prostirecepti

Формуємо з тіста ковбаску та розділяємо на дві частини, одна більша, а інша менша. 

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Додавання борошна. Фото: YouTube @prostirecepti

Обидві частини кладемо в пакет, або в плівку для їжі. Кладемо в морозильну камеру на 20-30 хвилин. 

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Крем зі сметани. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі до білків додаємо дрібку солі та починаємо збивати за допомогою міксера.

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Натерте тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

Також поки збиваємо поступово додаємо цукор, не припиняючи збивати, це потрібно робити рівномірно. 

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Пиріг в духовці. Фото: YouTube @prostirecepti

До збитих білків додаємо сметану кімнатної температури, додаємо невеликими порціями. Після того, як додали всю сметану, висипаємо трохи борошна. Все разом також збиваємо. 

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Готовий пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім дістаємо тісто з морозильної камери, першу частину тіста розподіляємо по дну форми для випікання, далі виливаємо наш крем, та рівномірно розподіляємо за допомогою лопатки. 

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Шматок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху на начинку за допомогою терки натираємо другу частину тіста. Ставимо в духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів. 

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