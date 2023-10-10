Мінімум інгредієнтів, а виходить смачний десерт — відео

Пиріг зі сметани. Фото: YouTube @prostirecepti

Це дуже простий рецепт пирога на основі яєць та сметани. Виходить цікавий та ніжний десерт, який закохує своїм смаком. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться:

2 яєчні жовтки;

80 г вершкового масла;

70 г цукру;

цедра 1 лимона;

200 г борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

2 яєчні білки;

80 г цукру;

400 г сметани чи йогурту;

3 ст. борошна чи крохмалю.

Спосіб приготування

Почнемо з яєць, їх потрібно розділити на білки та жовтки.

Жовтки та білки. Фото: YouTube @prostirecepti

Жовтки кладемо в глибоку ємність, додаємо трохи цукру й за допомогою вінчика все ретельно розтираємо.

Цукор та жовтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Додаємо вершкове масло кімнатної температури, потрібно все ретельно перемішати.

Додавання цедри. Фото: YouTube @prostirecepti

За допомогою дрібної тертки додаємо цедру лимона. Натираємо тільки жовтку частину шкірки.

Приготування тіста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі додаємо просіяне борошно, трохи розпушувача та дрібку солі. Все ретельно перемішати за допомогою лопатки.

Тісто в пакеті. Фото: YouTube @prostirecepti

Дуже довго замішувати тісто не потрібно, достатньо, щоб всі інгредієнти змішалися між собою.

Білки та сметана. Фото: YouTube @prostirecepti

Формуємо з тіста ковбаску та розділяємо на дві частини, одна більша, а інша менша.

Додавання борошна. Фото: YouTube @prostirecepti

Обидві частини кладемо в пакет, або в плівку для їжі. Кладемо в морозильну камеру на 20-30 хвилин.

Крем зі сметани. Фото: YouTube @prostirecepti

Далі до білків додаємо дрібку солі та починаємо збивати за допомогою міксера.

Натерте тісто. Фото: YouTube @prostirecepti

Також поки збиваємо поступово додаємо цукор, не припиняючи збивати, це потрібно робити рівномірно.

Пиріг в духовці. Фото: YouTube @prostirecepti

До збитих білків додаємо сметану кімнатної температури, додаємо невеликими порціями. Після того, як додали всю сметану, висипаємо трохи борошна. Все разом також збиваємо.

Готовий пиріг. Фото: YouTube @prostirecepti

Потім дістаємо тісто з морозильної камери, першу частину тіста розподіляємо по дну форми для випікання, далі виливаємо наш крем, та рівномірно розподіляємо за допомогою лопатки.

Шматок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Зверху на начинку за допомогою терки натираємо другу частину тіста. Ставимо в духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми писали про квашені зелені помідори з капустою за карпатським рецептом. Помідори та капуста просто ідеально доповнюють один одного та виходять неймовірно смачними.