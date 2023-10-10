Минимум ингредиентов, а получается вкусный десерт — видео

Если у вас есть два яйца и стакан сметаны, приготовьте самый вкусный пирог
Это очень простой рецепт пирога на основе яиц и сметаны. Получается интересный и нежный десерт, влюбляющий своим вкусом. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 2 яичных желтка;
- 80 г сливочного масла;
- 70 г сахара;
- цедра 1 лимона;
- 200 г муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 2 яичных белка;
- 80 г сахара;
- 400 г сметаны или йогурта;
- 3 ст. муки или крахмала.
Способ приготовления
Начнем с яиц, их нужно разделить на белки и желтки.
Желтки кладем в глубокую емкость, добавляем немного сахара и с помощью венчика тщательно растираем.
Добавляем сливочное масло комнатной температуры, нужно тщательно все перемешать.
С помощью мелкой терки добавляем лимонную цедру. Натираем только желтую часть кожуры.
Далее добавляем просеянную муку, немного разрыхлителя и щепотку соли. Все тщательно перемешать при помощи лопатки.
Очень долго замешивать тесто не нужно, достаточно чтобы все ингредиенты смешались между собой.
Формируем из теста колбаску и разделяем на две части, одна побольше, а другая поменьше.
Обе части кладем в пакет или в пленку для еды. Кладем в морозильную камеру на 20-30 минут.
Далее к белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать с помощью миксера.
Также пока взбиваем постепенно, добавляем сахар, не прекращая взбивать, это нужно делать равномерно.
К взбитым белкам добавляем сметану комнатной температуры, добавляем небольшими порциями. После того, как добавили всю сметану, высыпаем немного муки. Все вместе тоже сбиваем.
Затем достаем тесто из морозильной камеры, первую часть теста распределяем по дну формы для выпечки, затем выливаем наш крем и равномерно распределяем с помощью лопатки.
Сверху на начинку с помощью терки натираем вторую часть теста. Ставим в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.
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