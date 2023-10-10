Минимум ингредиентов, а получается вкусный десерт — видео

Пирог из сметаны. Фото: YouTube @prostirecepti

Это очень простой рецепт пирога на основе яиц и сметаны. Получается интересный и нежный десерт, влюбляющий своим вкусом. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

2 яичных желтка;

80 г сливочного масла;

70 г сахара;

цедра 1 лимона;

200 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

2 яичных белка;

80 г сахара;

400 г сметаны или йогурта;

3 ст. муки или крахмала.

Способ приготовления

Начнем с яиц, их нужно разделить на белки и желтки.

Желтки и белки. Фото: YouTube @prostirecepti

Желтки кладем в глубокую емкость, добавляем немного сахара и с помощью венчика тщательно растираем.

Сахар и желтки. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем сливочное масло комнатной температуры, нужно тщательно все перемешать.

Добавление цедры. Фото: YouTube @prostirecepti

С помощью мелкой терки добавляем лимонную цедру. Натираем только желтую часть кожуры.

Приготовление теста. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее добавляем просеянную муку, немного разрыхлителя и щепотку соли. Все тщательно перемешать при помощи лопатки.

Тесто в пакете. Фото: YouTube @prostirecepti

Очень долго замешивать тесто не нужно, достаточно чтобы все ингредиенты смешались между собой.

Белки и сметана. Фото: YouTube @prostirecepti

Формируем из теста колбаску и разделяем на две части, одна побольше, а другая поменьше.

Добавление муки. Фото: YouTube @prostirecepti

Обе части кладем в пакет или в пленку для еды. Кладем в морозильную камеру на 20-30 минут.

Крем из сметаны. Фото: YouTube @prostirecepti

Далее к белкам добавляем щепотку соли и начинаем взбивать с помощью миксера.

Натертое тесто. Фото: YouTube @prostirecepti

Также пока взбиваем постепенно, добавляем сахар, не прекращая взбивать, это нужно делать равномерно.

Пирог в духовке. Фото: YouTube @prostirecepti

К взбитым белкам добавляем сметану комнатной температуры, добавляем небольшими порциями. После того, как добавили всю сметану, высыпаем немного муки. Все вместе тоже сбиваем.

Готовый пирог. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем достаем тесто из морозильной камеры, первую часть теста распределяем по дну формы для выпечки, затем выливаем наш крем и равномерно распределяем с помощью лопатки.

Кусок пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Сверху на начинку с помощью терки натираем вторую часть теста. Ставим в духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

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