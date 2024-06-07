Який рис вибрати для плову, щоб був розсипчастий

Плов з м'ясом. Фото: Freepik

Вибір правильного сорту рису для плову є ключовим моментом для отримання смачної та ароматної страви. Різні сорти рису мають унікальні властивості, які можуть значно вплинути на кінцевий результат.

Новини.LIVE. зібрали інформацію про найбільш відповідні сорти рису для плову, їх характеристики та рекомендації щодо використання.

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Дотримуючись цих рекомендацій і вибираючи правильний сорт рису, ви зможете приготувати смачний та розсипчастий плов, який порадує вас та ваших близьких.

Довгозернистий рис

Найкраще підходить для плову, тому що він зберігає свою форму і не злипається під час приготування.

Сорти з високим вмістом крохмалю допомагають досягти правильної текстури плову, де зерна залишаються розсипчастими та окремими.

Рис повинен добре витримувати тривале приготування, не розварюючись і втрачаючи форми.

Популярні сорти рису для плову:

Басматі — це довгозернистий рис з тонким ароматом і злегка горіховим смаком, родом з Індії та Пакистану. Відмінно тримає форму і не злипається при готуванні, що робить плов розсипчастим та ароматним. Ідеальний для узбецького та індійського плова.

Жасмин — це ароматний довгозернистий рис з Таїланду, що має легкий квітковий аромат. Злегка липкий, але зберігає форму при правильному приготуванні. Добре підходить для східних видів плову, вимагає уважного приготування, щоб не переварити.

Девзіра — це традиційний узбецький сорт рису з рожевим відтінком та щільною структурою. Високий вміст крохмалю та унікальна текстура роблять плов особливо смачним. Є класичним вибором для узбецького плову.

Арборіо — італійський сорт короткозернистого рису, що традиційно використовується для різотто. Високий вміст крохмалю допомагає досягти кремової текстури. Найменше підходить для плову, але може використовуватися для досягнення певної текстури.

Плов та спеції. Фото: Freepik

Поради щодо підготовки рису

Промийте рис кілька разів у холодній воді, щоб видалити надлишки крохмалю. Це допоможе уникнути злипання зерен.

Замочіть рис у холодній воді на 30 хвилин перед приготуванням. Це допомагає зернам краще зберігати форму та рівномірно готуватися.

Правильні пропорції води

Для плову важливо використовувати правильне співвідношення рису та води. Зазвичай це 1:1,5 або 1:2 залежно від сорту рису та рецепту.

Процес приготування плову

Почніть з обсмажування м'яса, цибулі та моркви в глибокій сковороді або казані, щоб створити основу для плову.

Плов у тарілці. Фото: Freepik

Поступово розподіліть промитий і замочений рис поверх обсмажених інгредієнтів, не перемішуючи.

Обережно влийте гарячу воду або бульйон по краях посуду, щоб не порушити шар рису. Вода має покривати рис приблизно на 1-2 см.

Приготування на повільному вогні

Зменшіть вогонь до мінімального та готуйте плов під кришкою до повного вбирання води. Наприкінці можна злегка відкрити кришку і дати плову "дійти" на слабкому вогні.

Відпочинок плову

Після приготування дайте постояти плову під кришкою 10-15 хвилин перед подачею, щоб аромати і смаки повністю розкрилися.

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