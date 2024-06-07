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Какой сорт риса выбрать для плова — главный секрет вкусного блюда

7 июня 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Какой рис выбрать для плова, чтобы был рассыпчатый
Плов с мясом. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Выбор правильного сорта риса для плова является ключевым моментом для получения вкусного и ароматного блюда. Разные сорта риса обладают уникальными свойствами, которые могут значительно повлиять на конечный результат.

Новини.LIVE собрали информацию про наиболее подходящие сорта риса для плова, их характеристики и рекомендации по использованию.

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Следуя этим рекомендациям и выбирая правильный сорт риса, вы сможете приготовить вкусный и рассыпчатый плов, который порадует вас и ваших близких.

Длиннозернистый рис

Лучше всего подходит для плова, так как он сохраняет свою форму и не слипается во время приготовления.

Сорта с высоким содержанием крахмала помогают достичь правильной текстуры плова, где зерна остаются рассыпчатыми и отдельными.

Рис должен хорошо выдерживать длительное приготовление, не развариваясь и не теряя формы.

Популярные сорта риса для плова:

  • Басмати — это длиннозернистый рис с тонким ароматом и слегка ореховым вкусом, родом из Индии и Пакистана. Отлично держит форму и не слипается при готовке, что делает плов рассыпчатым и ароматным. Идеален для узбекского и индийского плова.
  • Жасмин — это ароматный длиннозернистый рис из Таиланда, обладающий легким цветочным ароматом. Слегка липкий, но сохраняет форму при правильной готовке. Хорошо подходит для восточных видов плова, требует внимательного приготовления, чтобы не переварить.
  • Девзира — это традиционный узбекский сорт риса с розоватым оттенком и плотной структурой. Высокое содержание крахмала и уникальная текстура делают плов особенно вкусным. Является классическим выбором для узбекского плова.
  • Арборио — итальянский сорт короткозернистого риса, традиционно используемый для ризотто. Высокое содержание крахмала помогает достичь кремовой текстуры. Меньше подходит для плова, но может использоваться для достижения определенной текстуры.
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Плов и специи. Фото: Freepik

Советы по подготовке риса

Промойте рис несколько раз в холодной воде, чтобы удалить излишки крахмала. Это поможет избежать слипания зерен.

Замочите рис в холодной воде на 30 минут перед готовкой. Это помогает зернам лучше сохранять форму и равномерно готовиться.

Правильные пропорции воды

Для плова важно использовать правильное соотношение риса и воды. Обычно это 1:1,5 или 1:2 в зависимости от сорта риса и рецепта.

Процесс приготовления плова

Начните с обжарки мяса, лука и моркови в глубокой сковороде или казане, чтобы создать основу для плова.

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Плов в тарелке. Фото: Freepik

Равномерно распределите промытый и замоченный рис поверх обжаренных ингредиентов, не перемешивая.

Аккуратно влейте горячую воду или бульон по краям посуды, чтобы не нарушить слой риса. Вода должна покрывать рис примерно на 1-2 см.

Приготовление на медленном огне

Уменьшите огонь до минимального и готовьте плов под крышкой до полного впитывания воды. В конце можно слегка приоткрыть крышку и дать плову "дойти" на слабом огне.

Отдых плова

После приготовления дайте плову постоять под крышкой 10-15 минут перед подачей, чтобы ароматы и вкусы полностью раскрылись.

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