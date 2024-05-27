Як приготувати морозиво в домашніх умовах — ідеальний рецепт

Як зробити домашнє морозиво з вершків — простий рецепт
Приготувати домашнє морозиво з вершків дуже просто. Пропонуємо вам рецепт неймовірно смачного шоколадно-ванільного морозива. Все легко і просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- 250 г білого шоколаду;
- 450 мл вершків;
- ваніль або ванільний цукор;
- 100 г молочного або чорного шоколаду;
- 500 г печива.
Спосіб приготування
Додаємо до вершків ванільний цукор або ваніль. Прогріваємо одну хвилину. Вершки мають добре розігрітись, але не закипіти. Вони повинні парувати.
Додаємо до гарячих вершків білий шоколад. Перемішати, щоб шоколад розчинився у вершках.
Накриваємо масу плівкою у контакт і відправляємо її до холодильника на 10-12 годин.
Робимо з молочного шоколаду крихту. Формуємо морозиво. Беремо форму, викладаємо в неї печиво.
Збиваємо цю масу міксером або в комбайні. Додаємо шоколадну крихту. Перемішуємо.
Додаємо до печива морозиво, розрівнюємо його і накриваємо другою частиною печива. Відправляємо до морозильної камери на 5 годин.
Виймаємо з морозильної камери. Знімаємо форму. Нарізаємо і куштуємо.
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