Як приготувати морозиво в домашніх умовах — ідеальний рецепт

Домашнє морозиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготувати домашнє морозиво з вершків дуже просто. Пропонуємо вам рецепт неймовірно смачного шоколадно-ванільного морозива. Все легко і просто.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.

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Вам знадобиться:

250 г білого шоколаду;

450 мл вершків;

ваніль або ванільний цукор;

100 г молочного або чорного шоколаду;

500 г печива.

Спосіб приготування

Додаємо до вершків ванільний цукор або ваніль. Прогріваємо одну хвилину. Вершки мають добре розігрітись, але не закипіти. Вони повинні парувати.

Вершки та цукор. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до гарячих вершків білий шоколад. Перемішати, щоб шоколад розчинився у вершках.

Шоколадна крихта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо масу плівкою у контакт і відправляємо її до холодильника на 10-12 годин.

Печиво для морозива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Робимо з молочного шоколаду крихту. Формуємо морозиво. Беремо форму, викладаємо в неї печиво.

Вершки для морозива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збиваємо цю масу міксером або в комбайні. Додаємо шоколадну крихту. Перемішуємо.

Морозиво та печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до печива морозиво, розрівнюємо його і накриваємо другою частиною печива. Відправляємо до морозильної камери на 5 годин.

Морозиво та печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Виймаємо з морозильної камери. Знімаємо форму. Нарізаємо і куштуємо.

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