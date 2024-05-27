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Як зробити домашнє морозиво з вершків — простий рецепт

27 травня 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати морозиво в домашніх умовах — ідеальний рецепт
Домашнє морозиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Приготувати домашнє морозиво з вершків дуже просто. Пропонуємо вам рецепт неймовірно смачного шоколадно-ванільного морозива. Все легко і просто. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 250 г білого шоколаду;
  • 450 мл вершків;
  • ваніль або ванільний цукор;
  • 100 г молочного або чорного шоколаду;
  • 500 г печива. 

Спосіб приготування 

Додаємо до вершків ванільний цукор або ваніль. Прогріваємо одну хвилину. Вершки мають добре розігрітись, але не закипіти. Вони повинні парувати.

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Вершки та цукор. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до гарячих вершків білий шоколад. Перемішати, щоб шоколад розчинився у вершках. 

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Шоколадна крихта. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накриваємо масу плівкою у контакт і відправляємо її до холодильника на 10-12 годин. 

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Печиво для морозива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Робимо з молочного шоколаду крихту. Формуємо морозиво. Беремо форму, викладаємо в неї печиво. 

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Вершки для морозива. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Збиваємо цю масу міксером або в комбайні. Додаємо шоколадну крихту. Перемішуємо.

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Морозиво та печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо до печива морозиво, розрівнюємо його і накриваємо другою частиною печива.  Відправляємо до морозильної камери на 5 годин. 

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Морозиво та печиво. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Виймаємо з морозильної камери. Знімаємо форму. Нарізаємо і куштуємо. 

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літо
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