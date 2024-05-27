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Как сделать домашнее мороженое из сливок — простой рецепт

27 мая 2024 16:59
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить мороженое в домашних условиях — идеальный рецепт
Домашнее мороженое. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Приготовить домашнее мороженое из сливок очень просто. Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного шоколадно-ванильного мороженого. Все просто и легко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

  • 250 г белого шоколада;
  • 450 мл сливок;
  • ваниль или ванильный сахар;
  • 100 г молочного или черного шоколада;
  • 500 г печенья.

Способ приготовления

Добавляем к сливкам ванильный сахар или ваниль. Прогреваем одну минуту. Сливки должны хорошо разогреться, но не закипеть. Они должны дымиться.

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Сливки и сахар. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в горячие сливки белый шоколад. Перемешать, чтобы шоколад растворился в сливках.

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Шоколадная крошка. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Накрываем массу пленкой в контакт и отправляем ее в холодильник на 10-12 часов.

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Печенье для мороженого. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Делаем из молочного шоколада крошку. Формируем мороженое. Берем форму, выкладываем в нее печенье.

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Сливки для мороженого. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Взбиваем эту массу миксером или в комбайне. Добавляем шоколадную крошку. Перемешиваем.

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Мороженое и печенье. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем в печенье мороженое, разравниваем его и накрываем второй частью печенья. Отправляем в морозильную камеру на 5 часов.

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Мороженое и печенье. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Вынимаем из морозильной камеры. Снимаем форму. Нарезаем и пробуем.

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

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