Как приготовить мороженое в домашних условиях — идеальный рецепт

Как сделать домашнее мороженое из сливок — простой рецепт
Приготовить домашнее мороженое из сливок очень просто. Предлагаем вам рецепт невероятно вкусного шоколадно-ванильного мороженого. Все просто и легко.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 250 г белого шоколада;
- 450 мл сливок;
- ваниль или ванильный сахар;
- 100 г молочного или черного шоколада;
- 500 г печенья.
Способ приготовления
Добавляем к сливкам ванильный сахар или ваниль. Прогреваем одну минуту. Сливки должны хорошо разогреться, но не закипеть. Они должны дымиться.
Добавляем в горячие сливки белый шоколад. Перемешать, чтобы шоколад растворился в сливках.
Накрываем массу пленкой в контакт и отправляем ее в холодильник на 10-12 часов.
Делаем из молочного шоколада крошку. Формируем мороженое. Берем форму, выкладываем в нее печенье.
Взбиваем эту массу миксером или в комбайне. Добавляем шоколадную крошку. Перемешиваем.
Добавляем в печенье мороженое, разравниваем его и накрываем второй частью печенья. Отправляем в морозильную камеру на 5 часов.
Вынимаем из морозильной камеры. Снимаем форму. Нарезаем и пробуем.
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