Як правильно зберігати капусту

Білокачанна капуста. Фото: Freepik

Зберігання капусти, щоб вона довше залишалася свіжою, це важливий аспект, якщо ви прагнете зберегти свіжість овочів надовго. Дізнайтеся ефективні методи, які допоможуть вам зберегти смак та поживні властивості цього овочу.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Щоб білокачанна капуста зберігала свіжість протягом тривалого часу, слід дотримуватись кількох простих порад із зберігання.

Капуста на столі. Фото: Freepik

Зберігайте капусту в холодильнику

Помістіть її в пакет для овочів або щільно оберніть плівкою.

Перед зберіганням видаліть зовнішні шари

Це допоможе запобігти загниванню та зберегти свіжість капусти.

Уникайте вологи

Капуста має бути сухою, щоб не почала гнити. Перед зберіганням можна навіть трохи підсушити її паперовим рушником.

Постарайтеся не порушувати цілісність качана

Що менше пошкоджень, то довше вона збереже свіжість.

При необхідності використовуйте пластикові контейнери, вони допоможуть уникнути контакту капусти з вологою та запобігають її розм'якшенню.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти білокачанну капусту свіжою протягом тривалого часу.

Скільки можна зберігати капусту в холодильнику

Білокачанну капусту можна зберігати в холодильнику від 3 до 4 тижнів при правильному зберіганні. Важливо обернути капусту в плівку або помістити її в пакет для овочів, щоб запобігти доступу вологи і зберегти свіжість. Видаляючи зовнішні шари перед зберіганням, ви також продовжите термін її свіжості.

Нарізана капуста. Фото: Freepik

Чим корисна білокачанна капуста

Білокочанна капуста багата на поживні речовини і має ряд корисних властивостей для здоров'я. По-перше, вона містить велику кількість вітамінів та мінералів, таких як вітамін С, вітамін К, калій та фолієва кислота, що сприяє зміцненню імунітету, здоров'ю кісток та серцево-судинної системи.

Капуста також є джерелом антиоксидантів, які допомагають боротися із запальними процесами та захищають клітини від ушкоджень. Завдяки своєму низькому вмісту калорій та високому вмісту харчових волокон, білокачанна капуста також сприяє зниженню ваги та підтримці здорового травлення.

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