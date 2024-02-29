Как правильно хранить капусту

Белокочанная капуста. Фото: Freepik

Хранение капусты, чтобы она дольше оставалась свежей, — это важный аспект, если вы стремитесь сохранить свежесть овощей надолго. Узнайте эффективные методы, которые помогут вам сохранить вкус и питательные свойства этого овоща.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Чтобы белокочанная капуста сохраняла свежесть на протяжении длительного времени, следует придерживаться нескольких простых советов по хранению.

Капуста на столе. Фото: Freepik

Храните капусту в холодильнике

Поместите ее в пакет для овощей или плотно оберните пленкой.

Перед хранением удалите внешние слои

Это поможет предотвратить загнивание и сохранить свежесть капусты.

Избегайте влаги

Капуста должна быть сухой, чтобы не начала гнить. Перед хранением можно даже слегка подсушить ее бумажным полотенцем.

Постарайтесь не нарушать целостность кочана

Чем меньше повреждений, тем дольше она сохранит свежесть.

При необходимости используйте пластиковые контейнеры, они помогут избежать контакта капусты с влагой и предотвратят ее размягчение.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить белокочанную капусту свежей на протяжении длительного времени.

Сколько можно хранить капусту в холодильнике

Белокочанную капусту можно хранить в холодильнике от 3 до 4 недель при правильном хранении. Важно обернуть капусту в пленку или поместить её в пакет для овощей, чтобы предотвратить доступ влаги и сохранить свежесть. Удалив внешние слои перед хранением, вы также продлите срок её свежести.

Нарезанная капуста. Фото: Freepik

Чем полезна белокочанная капуста

Белокочанная капуста богата питательными веществами и имеет ряд полезных свойств для здоровья. Во-первых, она содержит большое количество витаминов и минералов, таких как витамин С, витамин К, калий и фолиевая кислота, что способствует укреплению иммунитета, здоровью костей и сердечно-сосудистой системы.

Капуста также является источником антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалительными процессами и защищают клетки от повреждений. Благодаря своему низкому содержанию калорий и высокому содержанию пищевых волокон, белокочанная капуста также способствует снижению веса и поддержанию здорового пищеварения.

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