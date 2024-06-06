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Як виправити занадто жирний суп, бульйон та рагу — перевірені лайфхаки

6 червня 2024 06:45
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Яніна Томенко
Редактор
Що робити, якщо суп чи рагу вийшли надто жирні — секрети, як виправити
Суп у каструлі. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Занадто жирний суп, бульйон або рагу можуть зіпсувати смак та текстуру страви. Однак, є кілька перевірених способів зменшити кількість жиру і зробити страву легшою та смачнішою.

Новини.LIVE. зібрали кілька рекомендацій, як виправити занадто жирну страву.

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Використання цих методів допоможе вам виправити занадто жирний суп, бульйон або рагу і зробити страву більш збалансованою та смачною.

Охолодження та видалення жиру

Перекладіть суп, бульйон або рагу в холодильник на кілька годин або на ніч. Жир збереться поверхні у вигляді твердого шару. Видаліть шар за допомогою ложки.

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М'ясне рагу. Фото: Freepik

Крижані кубики

Оберніть кілька кубиків льоду в марлю або тканину та проведіть ними по поверхні гарячого бульйону. Жир прилипатиме до льоду, і його можна буде легко прибрати.

Використання паперових рушників

Покладіть кілька паперових рушників на поверхню супу або бульйону. Вони вберуть надлишки жиру. Повторюйте процедуру, використовуючи чисті рушники, доки не приберете зайвий жир.

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Бульйон з локшиною. Фото: Freepik

Салатне листя

Покладіть кілька салатних листків на поверхню гарячого супу або рагу. Листя швидко вбере жир, після чого його можна видалити і викинути.

Інгредієнти для абсорбції жиру

  • Картопля. Додайте очищену картоплю в суп або рагу. Картопля вбере частину жиру. Після цього його можна видалити або залишити, якщо він підходить до блюда.
  • Хліб. Покладіть кілька шматочків білого хліба на поверхню супу. Хліб вбере жир, після чого його можна видалити і викинути.

Використання крохмалю чи борошна

Якщо суп або рагу стало занадто рідким після видалення жиру, можна загустити його, додавши трохи крохмалю або борошна, розведених у холодній воді.

Додавання кислоти

Додати трохи лимонного соку або оцту. Кислотність допомагає збалансувати смак та знизити відчуття жирності.

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бульйон
рецепти
суп
лайфхаки
овочеве рагу

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