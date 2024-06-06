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Как исправить слишком жирный суп, бульон и рагу — проверенные лайфхаки

6 июня 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
Что делать, если суп или рагу получились слишком жирные — секреты, как исправить
Суп в кастрюле. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Слишком жирный суп, бульон или рагу могут испортить вкус и текстуру блюда. Однако, есть несколько проверенных способов уменьшить количество жира и сделать блюдо более легким и вкусным.

Новини.LIVE собрали несколько рекомендаций, как исправить слишком жирное блюдо. 

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Использование этих методов поможет вам исправить слишком жирный суп, бульон или рагу и сделать блюдо более сбалансированным и вкусным.

Охлаждение и удаление жира

Переложите суп, бульон или рагу в холодильник на несколько часов или на ночь. Жир соберется на поверхности в виде твердого слоя. Удалите этот слой с помощью ложки.

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Мясное рагу. Фото: Freepik

Ледяные кубики

Оберните несколько кубиков льда в марлю или ткань и проведите ими по поверхности горячего бульона. Жир будет прилипать к льду, и его можно будет легко убрать.

Использование бумажных полотенец

Поместите несколько бумажных полотенец на поверхность супа или бульона. Они впитают излишки жира. Повторяйте процедуру, используя чистые полотенца, пока не уберете лишний жир.

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Бульон с лапшой. Фото: Freepik

Салатные листья

Положите несколько салатных листьев на поверхность горячего супа или рагу. Листья быстро впитают жир, после чего их можно удалить и выбросить.

Ингредиенты для абсорбции жира

  • Картофель. Добавьте очищенный картофель в суп или рагу. Картофель впитает часть жира. После этого его можно удалить или оставить, если он подходит к блюду.
  • Хлеб. Положите несколько ломтиков белого хлеба на поверхность супа. Хлеб впитает жир, после чего его можно удалить и выбросить.

Использование крахмала или муки

Если суп или рагу стало слишком жидким после удаления жира, можно загустить его, добавив немного крахмала или муки, разведенных в холодной воде.

Добавление кислоты

Добавьте немного лимонного сока или уксуса. Кислотность помогает сбалансировать вкус и снизить ощущение жирности.

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бульон
рецепты
суп
лайфхаки
овощное рагу

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