Що робити, якщо тісто вийшло гумовим

Приготування тіста. Фото: Freepik

Щоб виправити "гумове" тісто, слід враховувати кілька аспектів у процесі приготування та замісу. Є кілька лайфхаків, які потрібно використовувати.

Новини.LIVE зібрали кілька рекомендацій, які допоможуть уникнути "гумового" тіста та отримати м'яке та повітряне тісто для ваших рецептів.

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Контроль за борошном та водою

Додайте борошно поступово. Якщо додати одразу багато, тісто стане занадто щільним.

Кількість води. Використовуйте точну кількість води за рецептом. Якщо тісто дуже густе, додайте трохи теплої води.

Не перестарайтеся із замісом

Замішування тіста занадто довго або дуже інтенсивно може розвинути занадто багато клейковини, що призведе до "гумового" тіста. Замішуйте тісто лише до потрібної консистенції, доки воно не стане гладким та еластичним.

Використання правильного типу борошна

Для різних видів випікання використовується різне борошно. Наприклад, для хліба краще використовувати борошно з високим вмістом білка, а для пирогів та кексів — з низьким.

Приготування тіста. Фото: Freepik

Додавання жиру

Олія, маргарин або інший жир роблять тісто м'якшим і менш гумовим. Зверніть увагу на рецепти, які використовують достатньо жиру.

Відпочинок тіста

Дайте тесту відпочити після замісу. Це дозволить клейковині розслабитися і зробить тісто м'якшим. Для дріжджового тіста це особливо важливо — нехай тісто підніметься щонайменше один раз.

Температура інгредієнтів

Інгредієнти кімнатної температури зазвичай краще поєднуються. Якщо використовувати холодні інгредієнти, процес змішування може затягтися, що призведе до жорсткого тіста.

Приготування тіста. Фото: Freepik

Правильна техніка замісу

Для дріжджового тіста спробуйте використати метод розтяжки та складання замість інтенсивного вимішування.

Перевірка дріжджів

Переконайтеся, що ви використовуєте свіжі дріжджі. Якщо дріжджі старі або неправильно зберігалися, тісто може погано піднятися та стати щільним.

Використання кисломолочних продуктів

Додавання йогурту, кефіру або кислого молока може зробити тісто м'якшим і пухнастим за рахунок кислоти, яка послаблює клейковину.

Якщо тісто вже вийшло гумовим, виправити ситуацію буде складніше, але ви можете спробувати наступні кроки:

Розтягніть тісто і залиште відпочивати на 10-15 хвилин, потім знову обережно перемішайте.

Спробуйте додати трохи рідини (води або молока) і знову вимісити тісто.

Іноді можна використовувати гумове тісто для інших видів випічки, де щільність некритична, наприклад, для галет або коржів.

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