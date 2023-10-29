Як приготувати генеральське сало — відео рецепт

Свиняча грудинка. Фото: Freepik

Дуже смачний рецепт українського солоного сала. Коли сало солете самостійно, воно виходить набагато смачнішими та бюджетним.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.

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Вам знадобиться:

сало 1,8 кг;

сіль 3-4 ст.л;

часник 1 гол;

коріандр 1 ч.л;

суміш перців 1 ч.л;

паприка 1 ст.л.

Спосіб приготування

Беремо сало з гарним м'ясним прошарком. Його потрібно помити та просушити.

Шматок свинини. Фото: YouTube @UkrainianFood

Тепер засипаємо сало сіллю, все потрібно гарно натерти сіллю.

Сало та сіль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Сало кладемо шкіркою донизу та залишаємо на три дні в холодильнику, але кожні 3-4 години його потрібно буде повертати.

Сало та сіль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Тепер дістаємо сало та прибираємо сіль.

Сало та спеції. Фото: YouTube @UkrainianFood

Тепер потрібно взяти улюблені спеції та натерти ними сало.

Сало в спеціях. Фото: YouTube @UkrainianFood

Таке сало можна покласти в морозильну камеру, тоді воно буде довго зберігатися.

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.