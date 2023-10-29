Як приготувати генеральське сало — відео рецепт

Як смачно засолити генеральське сало
Дуже смачний рецепт українського солоного сала. Коли сало солете самостійно, воно виходить набагато смачнішими та бюджетним.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food.
Вам знадобиться:
- сало 1,8 кг;
- сіль 3-4 ст.л;
- часник 1 гол;
- коріандр 1 ч.л;
- суміш перців 1 ч.л;
- паприка 1 ст.л.
Спосіб приготування
Беремо сало з гарним м'ясним прошарком. Його потрібно помити та просушити.
Тепер засипаємо сало сіллю, все потрібно гарно натерти сіллю.
Сало кладемо шкіркою донизу та залишаємо на три дні в холодильнику, але кожні 3-4 години його потрібно буде повертати.
Тепер дістаємо сало та прибираємо сіль.
Тепер потрібно взяти улюблені спеції та натерти ними сало.
Таке сало можна покласти в морозильну камеру, тоді воно буде довго зберігатися.
Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.
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