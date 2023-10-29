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Як смачно засолити генеральське сало

29 жовтня 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати генеральське сало — відео рецепт
Свиняча грудинка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний рецепт українського солоного сала. Коли сало солете самостійно, воно виходить набагато смачнішими та бюджетним. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ukrainian Food

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Вам знадобиться: 

  • сало 1,8 кг;
  • сіль 3-4 ст.л;
  • часник 1 гол;
  • коріандр 1 ч.л;
  • суміш перців 1 ч.л;
  • паприка 1 ст.л. 

Спосіб приготування 

Беремо сало з гарним м'ясним прошарком. Його потрібно помити та просушити. 

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Шматок свинини. Фото: YouTube @UkrainianFood

Тепер засипаємо сало сіллю, все потрібно гарно натерти сіллю. 

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Сало та сіль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Сало кладемо шкіркою донизу та залишаємо на три дні в холодильнику, але кожні 3-4 години його потрібно буде повертати. 

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Сало та сіль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Тепер дістаємо сало та прибираємо сіль. 

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Сало та спеції. Фото: YouTube @UkrainianFood

Тепер потрібно взяти улюблені спеції та натерти ними сало. 

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Сало в спеціях. Фото: YouTube @UkrainianFood

Таке сало можна покласти в морозильну камеру, тоді воно буде довго зберігатися. 

Раніше ми писали про те, як приготувати копчене сало в домашніх умовах за карпатським рецептом.

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