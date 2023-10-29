Как приготовить генеральское сало — видео рецепт

Свиная грудинка. Фото: Freepik

Очень вкусный рецепт украинского соленого сала. Когда сало солите самостоятельно, оно получается намного вкуснее и бюджетнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.

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Вам понадобится:

сало — 1,8 кг;

соль — 3-4 ст.л.;

чеснок — 1 гол.;

кориандр — 1 ч.л.;

смесь перцев — 1 ч.л.;

паприка — 1 ст.л.

Способ приготовления

Берем сало с хорошей мясной прослойкой. Его нужно промыть и просушить.

Кусок свинины. Фото: YouTube @UkrainianFood

Теперь засыпаем сало солью, все нужно хорошо натереть солью.

Сало и соль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Сало кладем шкуркой вниз и оставляем на три дня в холодильнике, но каждые 3-4 часа его нужно будет переворачивать.

Сало и соль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Теперь достаем сало и убираем соль.

Сало и специи. Фото: YouTube @UkrainianFood

Теперь нужно взять любимые специи и натереть сало.

Сало в специях. Фото: YouTube @UkrainianFood

Такое сало можно положить в морозильную камеру, тогда оно будет долго храниться.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.