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Как вкусно засолить генеральское сало

29 октября 2023 21:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить генеральское сало — видео рецепт
Свиная грудинка. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный рецепт украинского соленого сала. Когда сало солите самостоятельно, оно получается намного вкуснее и бюджетнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.

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Вам понадобится:

  • сало — 1,8 кг;
  • соль — 3-4 ст.л.;
  • чеснок — 1 гол.;
  • кориандр — 1 ч.л.;
  • смесь перцев — 1 ч.л.;
  • паприка — 1 ст.л.

Способ приготовления

Берем сало с хорошей мясной прослойкой. Его нужно промыть и просушить.

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Кусок свинины. Фото: YouTube @UkrainianFood

Теперь засыпаем сало солью, все нужно хорошо натереть солью.

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Сало и соль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Сало кладем шкуркой вниз и оставляем на три дня в холодильнике, но каждые 3-4 часа его нужно будет переворачивать.

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Сало и соль. Фото: YouTube @UkrainianFood

Теперь достаем сало и убираем соль.

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Сало и специи. Фото: YouTube @UkrainianFood

Теперь нужно взять любимые специи и натереть сало.

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Сало в специях. Фото: YouTube @UkrainianFood

Такое сало можно положить в морозильную камеру, тогда оно будет долго храниться.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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