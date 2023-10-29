Как приготовить генеральское сало — видео рецепт

Как вкусно засолить генеральское сало
Очень вкусный рецепт украинского соленого сала. Когда сало солите самостоятельно, оно получается намного вкуснее и бюджетнее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ukrainian Food.
Вам понадобится:
- сало — 1,8 кг;
- соль — 3-4 ст.л.;
- чеснок — 1 гол.;
- кориандр — 1 ч.л.;
- смесь перцев — 1 ч.л.;
- паприка — 1 ст.л.
Способ приготовления
Берем сало с хорошей мясной прослойкой. Его нужно промыть и просушить.
Теперь засыпаем сало солью, все нужно хорошо натереть солью.
Сало кладем шкуркой вниз и оставляем на три дня в холодильнике, но каждые 3-4 часа его нужно будет переворачивать.
Теперь достаем сало и убираем соль.
Теперь нужно взять любимые специи и натереть сало.
Такое сало можно положить в морозильную камеру, тогда оно будет долго храниться.
Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.
Читайте Новини.LIVE!