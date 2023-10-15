Простий рецепт солоної червоної риби — відео

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такий спосіб засолювання підходить для різних видів червоної риби: лосось, сьомга, форель, горбуша. Риба виходить дуже збалансована за смаком, ніжна та м'яка. Ступінь просолу можна регулювати залежно від особистих побажань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

риба;

сіль 2 ст.л.;

цукор 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити рибу та очистити від луски.

Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно відокремити філе від кісток.

Кісточки у рибі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно змішати сіль із цукром. Можна солити і без цукру, але з цукром виходить більш збалансований смак. Солити потрібно у скляній ємності у холодильнику.

Риба та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залежно від розміру та ваги червоної риби засолювати можна від 12 до 36 годин.

Місткість із сіллю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією цукру та солі з риби вийде багато рідини, її потрібно злити та зберігати рибу в чистому скляному контейнері.

Солена риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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