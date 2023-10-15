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Як смачно засолити червону рибу вдома: ніжна, як масло

15 жовтня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт солоної червоної риби — відео
Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий спосіб засолювання підходить для різних видів червоної риби: лосось, сьомга, форель, горбуша. Риба виходить дуже збалансована за смаком, ніжна та м'яка. Ступінь просолу можна регулювати залежно від особистих побажань.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • риба;
  • сіль 2 ст.л.;
  • цукор 1 ст. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити рибу та очистити від луски.

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Червона риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потім потрібно відокремити філе від кісток.

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Кісточки у рибі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі потрібно змішати сіль із цукром. Можна солити і без цукру, але з цукром виходить більш збалансований смак. Солити потрібно у скляній ємності у холодильнику.

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Риба та сіль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залежно від розміру та ваги червоної риби засолювати можна від 12 до 36 годин.

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Місткість із сіллю. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Під дією цукру та солі з риби вийде багато рідини, її потрібно злити та зберігати рибу в чистому скляному контейнері.

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Солена риба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали рецепт дуже смачної скумбрії пряного посолу в домашніх умовах. Виходить набагато смачніше та бюджетніше, ніж із магазину.

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