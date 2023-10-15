Простий рецепт солоної червоної риби — відео

Як смачно засолити червону рибу вдома: ніжна, як масло
Такий спосіб засолювання підходить для різних видів червоної риби: лосось, сьомга, форель, горбуша. Риба виходить дуже збалансована за смаком, ніжна та м'яка. Ступінь просолу можна регулювати залежно від особистих побажань.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- риба;
- сіль 2 ст.л.;
- цукор 1 ст. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити рибу та очистити від луски.
Потім потрібно відокремити філе від кісток.
Далі потрібно змішати сіль із цукром. Можна солити і без цукру, але з цукром виходить більш збалансований смак. Солити потрібно у скляній ємності у холодильнику.
Залежно від розміру та ваги червоної риби засолювати можна від 12 до 36 годин.
Під дією цукру та солі з риби вийде багато рідини, її потрібно злити та зберігати рибу в чистому скляному контейнері.
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