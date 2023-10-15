Простой рецепт соленой красной рыбы — видео

Как вкусно засолить красную рыбу дома: нежная, как масло
Такой способ засолки подходит для разных видов красной рыбы: лосось, семга, форель, горбуша. Рыба получается очень сбалансированная по вкусу, нежная и мягкая. Степень просола можно регулировать в зависимости от личных пожеланий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- рыба;
- соль 2 ст.л.;
- сахар 1 ст.л. (по желанию).
Способ приготовления
Сначала нужно помыть рыбу и очистить от чешуи.
Затем нужно отделить филе от костей.
Далее нужно смешать соль с сахаром. Можно солить и без сахара, но с сахаром более сбалансированный вкус. Солить нужно в стеклянной емкости в холодильнике.
В зависимости от размера и веса красной рыбы засаливать можно от 12 до 36 часов.
Под действием сахара и соли из рыбы выйдет много жидкости, ее нужно слить и хранить рыбу в чистом стеклянном контейнере.
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