Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Как вкусно засолить красную рыбу дома: нежная, как масло arrow

Как вкусно засолить красную рыбу дома: нежная, как масло

15 октября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт соленой красной рыбы — видео
Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой способ засолки подходит для разных видов красной рыбы: лосось, семга, форель, горбуша. Рыба получается очень сбалансированная по вкусу, нежная и мягкая. Степень просола можно регулировать в зависимости от личных пожеланий. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • рыба;
  • соль 2 ст.л.;
  • сахар 1 ст.л. (по желанию).

Способ приготовления 

Сначала нужно помыть рыбу и очистить от чешуи. 

null
Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно отделить филе от костей. 

null
Косточки в рыбе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смешать соль с сахаром. Можно солить и без сахара, но с сахаром более сбалансированный вкус. Солить нужно в стеклянной емкости в холодильнике. 

null
Рыба и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В зависимости от размера и веса красной рыбы засаливать можно от 12 до 36 часов. 

null
Емкость с солью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием сахара и соли из рыбы выйдет много жидкости, ее нужно слить и хранить рыбу в чистом стеклянном контейнере. 

null
Соленая рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали рецепт очень вкусной скумбрии пряного посола в домашних условиях. Получается намного вкуснее и бюджетнее, чем из магазина. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз