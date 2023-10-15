Простой рецепт соленой красной рыбы — видео

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Такой способ засолки подходит для разных видов красной рыбы: лосось, семга, форель, горбуша. Рыба получается очень сбалансированная по вкусу, нежная и мягкая. Степень просола можно регулировать в зависимости от личных пожеланий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

рыба;

соль 2 ст.л.;

сахар 1 ст.л. (по желанию).

Способ приготовления

Сначала нужно помыть рыбу и очистить от чешуи.

Красная рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Затем нужно отделить филе от костей.

Косточки в рыбе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее нужно смешать соль с сахаром. Можно солить и без сахара, но с сахаром более сбалансированный вкус. Солить нужно в стеклянной емкости в холодильнике.

Рыба и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В зависимости от размера и веса красной рыбы засаливать можно от 12 до 36 часов.

Емкость с солью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Под действием сахара и соли из рыбы выйдет много жидкости, ее нужно слить и хранить рыбу в чистом стеклянном контейнере.

Соленая рыба. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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