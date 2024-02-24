Як правильно варити бобові

Асорті бобових. Фото: Freepik

Бобові є невід'ємною частиною багатьох кулінарних рецептів. Але не всі знають, як правильно та швидко приготувати їх.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Приготування бобових може змінюватись залежно від їх типу.

Необхідно дотримуватись таких етапів у приготуванні:

Замочіть боби у воді кілька годин чи ніч.

Відкиньте воду та промийте боби.

Покладіть боби в каструлю, залийте водою (співвідношення води до бобів 3:1) і доведіть до кипіння.

Зменшіть вогонь до мінімуму, прикрийте кришкою і варіть до готовності.

Асорті бобових. Фото: Freepik

Скільки варяться різні бобові:

сочевиця вариться близько 20-30 хвилин;

червона квасоля вариться близько 60 хвилин;

чорна квасоля вариться близько 60-90 хвилин;

нут вариться близько 60-90 хвилин;

кольорова квасоля вариться близько 45-60 хвилин;

горох вариться близько 60-90 хвилин.

Бобові — це цінне джерело поживних речовин, які мають низку корисних властивостей для здоров'я.

Асорті бобових. Фото: Freepik

Білок

Бобові містять високий вміст рослинного білка, що робить їх чудовим джерелом білка для вегетаріанців та веганів.

Клітковина

Багаті клітковиною, яка сприяє здоров'ю кишечника, покращує травлення та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Вітаміни та мінерали

Бобові багаті на вітаміни групи B, залізом, цинком, магнієм, калієм та іншими мікроелементами, необхідними для підтримки здоров'я.

Зниження ризику серцево-судинних захворювань

Регулярне вживання бобових пов'язане зі зниженням рівня холестерину в крові, що допомагає запобігти серцево-судинним захворюванням.

Контроль ваги

Бобові багаті на білок і клітковину, що допомагає довше залишатися ситим, що в свою чергу сприяє контролю апетиту та підтримці здорової ваги.

Захист від раку

Мають антиоксидантні властивості, які допомагають захистити клітини організму від ушкоджень, пов'язаних із окислювальним стресом, та знижують ризик розвитку раку.

Поліпшення кровообігу

Завдяки вмісту заліза та фолату бобові сприяють покращенню кровообігу та виробництву червоних кров'яних клітин.

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