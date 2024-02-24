Как правильно варить бобовые

Ассорти бобовых. Фото: Freepik

Бобовые являются неотъемлемой частью многих кулинарных рецептов. Но не все знают, как правильно и быстро приготовить их.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

Приготовление бобовых может варьироваться в зависимости от их типа.

Необходимо придерживаться следующих этапов в приготовлении:

Замочите бобы в воде на несколько часов или на ночь.

Откиньте воду и промойте бобы.

Положите бобы в кастрюлю, залейте их водой (соотношение воды к бобам 3:1) и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до минимума, прикрыть крышкой и варите до готовности.

Ассорти бобовых. Фото: Freepik

Сколько варятся различные бобовые:

чечевица варится около 20-30 минут;

красная фасоль варится около 60 минут;

черная фасоль варится около 60-90 минут;

нут варится около 60-90 минут;

цветная фасоль варится около 45-60 минут;

горох варится около 60-90 минут.

Бобовые — это ценный источник питательных веществ, которые имеют ряд полезных свойств для здоровья.

Ассорти бобовых. Фото: Freepik

Белок

Бобовые содержат высокое содержание растительного белка, что делает их отличным источником белка для вегетарианцев и веганов.

Клетчатка

Богаты клетчаткой, которая способствует здоровью кишечника, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Витамины и минералы

Бобовые богаты витаминами группы B, железом, цинком, магнием, калием и другими микроэлементами, необходимыми для поддержания здоровья.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Регулярное употребление бобовых связано с снижением уровня холестерина в крови, что помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Контроль веса

Бобовые богаты белком и клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытым, что в свою очередь способствует контролю аппетита и поддержанию здорового веса.

Защита от рака

Имеют антиоксидантные свойства, которые помогают защитить клетки организма от повреждений, связанных с окислительным стрессом, и снижают риск развития рака.

Улучшение кровообращения

Благодаря содержанию железа и фолата бобовые способствуют улучшению кровообращения и производству красных кровяных клеток.

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