Як швидкість прийому їжі впливає на тривалість життя

Чоловік їсть у ресторані. Фото: freepik.com

Японські вчені провели експеримент, у ході якого виявили, що швидкість, з якою ми їмо, впливає на тривалість життя. Таким чином, дослідники відзначили надзвичайну користь повільного прийому їжі.

Про це повідомляє NNews.

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Учені провели експеримент, де вони розділили людей з діабетом 2 типу на три групи в залежності від швидкості прийому їжі: швидка, нормальна і повільна. Крім цього, учасників також оцінювали за іншими звичками, такими як час сніданку, перекуси, вживання алкоголю, тривалість сну та куріння.

"Результати дослідження показали, що повільне харчування суттєво зменшує ризик розвитку ожиріння. Учасники, які їли повільно або з нормальною швидкістю, рідше мали проблеми з надмірною вагою порівняно з тими, хто їв швидко. Крім того, повільне харчування пов’язувалося зі зниженням індексу маси тіла й окружності талії", — зазначили в виданні.

На основі своїх досліджень вчені зробили висновок, що зміни в швидкості прийому їжі можуть бути ефективними заходами для запобігання ожирінню та зменшення пов'язаних з ним ризиків для здоров'я.

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