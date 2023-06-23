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Как быстрота приема пищи влияет на продолжительность жизни

23 июня 2023 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как быстрота приема пищи влияет на продолжительность жизни
Человек ест в ресторане. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Японские ученые провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что скорость, с которой мы едим, влияет на продолжительность жизни. Таким образом, исследователи отметили чрезвычайную пользу медленного приема пищи.

Об этом сообщает NNews.

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Ученые провели эксперимент, где они разделили людей с диабетом 2 типа на три группы в зависимости от скорости еды: быстрая, нормальная и медленная. Кроме этого, участников также оценивали по другим привычкам, таким как время завтрака, перекусы, употребление алкоголя, продолжительность сна и курение.

"Результаты исследования показали, что медленное питание существенно уменьшает риск развития ожирения. Участники, которые ели медленно или с нормальной скоростью, реже имели проблемы с избыточным весом по сравнению с едящими быстро. Кроме того, медленное питание связывалось со снижением индекса массы тела и окружности талии", — отметили в издании.

На основе своих исследований ученые заключили, что изменения в скорости приема пищи могут быть эффективными мерами по предотвращению ожирения и уменьшению связанных с ним рисков для здоровья.

Напомним, что вы можете быть удивлены, как многие ваши любимые продукты содержат сомнительные ингредиенты, такие как пищевые красители, искусственные подсластители и определенные виды масла. Производители пищевых продуктов используют их по разным причинам. Некоторые из них могут продлить срок годности, другие улучшают вкус, а третьи помогают удешевить производство.

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