Простий рецепт лисичок — відео

Як приготувати лисички з картоплею: найсмачніші гриби до вечері
Осіння пора — це справжній великий сезон грибів. Тому до вашої уваги рецепт простої та дуже смачної страви з лисичками та картоплею. Лисички з картоплею — це справжній осінній делікатес. Рецепт дуже простий і не вимагає багато часу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готує Україна.
Вам знадобиться:
- картопля 700 г;
- лисички 500 г;
- цибуля ріпчаста 1 шт.;
- часник 2 зубці;
- олія рослинна 5 ст.л.;
- сіль за смаком;
- перець чорний мелений за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати цибулю кубиками.
Далі знадобиться часник, який також потрібно дрібно нарізати.
Тепер беремо лисички, попередньо їх потрібно замочити в холодній воді на 15 хвилин.
Після цього заливаємо лисички молоком, це потрібно для того, щоб їх смак був ніжним.
Далі на розігрітій пательні починаємо смажити цибулю.
Далі додаємо лисички та продовжуємо смажити, постійно помішуючи.
Тепер додаємо подрібнений часник.
Наприкінці приготування додаємо сіль та спеції за смаком. Поки лисички смажаться, потрібно зварити картоплю.
Коли картопля зварилася, додаємо вершкове масло та розминаємо картоплю. Тепер до картоплі додаємо лисички, все ретельно перемішати й можна подавати до столу.
Раніше ми писали про рецепт супу з лисичками, справжня закарпатська грибна юшка. Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії.
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