Простий рецепт лисичок — відео

Лісові гриби. Фото: Freepik

Осіння пора — це справжній великий сезон грибів. Тому до вашої уваги рецепт простої та дуже смачної страви з лисичками та картоплею. Лисички з картоплею — це справжній осінній делікатес. Рецепт дуже простий і не вимагає багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готує Україна.

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Вам знадобиться:

картопля 700 г;

лисички 500 г;

цибуля ріпчаста 1 шт.;

часник 2 зубці;

олія рослинна 5 ст.л.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати цибулю кубиками.

Нарізана цибуля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далі знадобиться часник, який також потрібно дрібно нарізати.

Гриби лисички. Фото: YouTube @gotyeukraine

Тепер беремо лисички, попередньо їх потрібно замочити в холодній воді на 15 хвилин.

Гриби в молоці. Фото: YouTube @gotyeukraine

Після цього заливаємо лисички молоком, це потрібно для того, щоб їх смак був ніжним.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далі на розігрітій пательні починаємо смажити цибулю.

Гриби та цибуля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далі додаємо лисички та продовжуємо смажити, постійно помішуючи.

Варена картопля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Тепер додаємо подрібнений часник.

Картопля та гриби. Фото: YouTube @gotyeukraine

Наприкінці приготування додаємо сіль та спеції за смаком. Поки лисички смажаться, потрібно зварити картоплю.

Картопля та гриби. Фото: YouTube @gotyeukraine

Коли картопля зварилася, додаємо вершкове масло та розминаємо картоплю. Тепер до картоплі додаємо лисички, все ретельно перемішати й можна подавати до столу.

Раніше ми писали про рецепт супу з лисичками, справжня закарпатська грибна юшка. Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії.