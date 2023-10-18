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Як приготувати лисички з картоплею: найсмачніші гриби до вечері

18 жовтня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт лисичок — відео
Лісові гриби. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Осіння пора — це справжній великий сезон грибів. Тому до вашої уваги рецепт простої та дуже смачної страви з лисичками та картоплею. Лисички з картоплею — це справжній осінній делікатес. Рецепт дуже простий і не вимагає багато часу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готує Україна

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Вам знадобиться: 

  • картопля 700 г;
  • лисички 500 г;
  • цибуля ріпчаста 1 шт.;
  •  часник 2 зубці;
  • олія рослинна 5 ст.л.;
  •  сіль за смаком;
  • перець чорний мелений за смаком. 

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати цибулю кубиками. 

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Нарізана цибуля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далі знадобиться часник, який також потрібно дрібно нарізати. 

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Гриби лисички. Фото: YouTube @gotyeukraine

Тепер беремо лисички, попередньо їх потрібно замочити в холодній воді на 15 хвилин. 

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Гриби в молоці. Фото: YouTube @gotyeukraine

Після цього заливаємо лисички молоком, це потрібно для того, щоб їх смак був ніжним. 

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Смажена цибуля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далі на розігрітій пательні починаємо смажити цибулю. 

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Гриби та цибуля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далі додаємо лисички та продовжуємо смажити, постійно помішуючи. 

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Варена картопля. Фото: YouTube @gotyeukraine

Тепер додаємо подрібнений часник. 

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Картопля та гриби. Фото: YouTube @gotyeukraine

Наприкінці приготування додаємо сіль та спеції за смаком. Поки лисички смажаться, потрібно зварити картоплю. 

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Картопля та гриби. Фото: YouTube @gotyeukraine

Коли картопля зварилася, додаємо вершкове масло та розминаємо картоплю. Тепер до картоплі додаємо лисички, все ретельно перемішати й можна подавати до столу. 

Раніше ми писали про рецепт супу з лисичками, справжня закарпатська грибна юшка. Ця страва відзначається неймовірним ароматом. Лисички вже давно завоювали визнання в світі кулінарії.

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