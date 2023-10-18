Простой рецепт лисичек — видео

Лесные грибы. Фото: Freepik

Осенняя пора — это настоящий большой сезон грибов. Поэтому вашему вниманию рецепт простого и вкуснейшего блюда с лисичками и картофелем. Лисички с картофелем — это настоящий осенний деликатес. Рецепт очень простой и не требует много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовит Украина.

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Вам понадобится:

картофель 700 г;

лисички 500 г;

лук репчатый 1 шт.;

чеснок 2 зубца;

масло растительное 5 ст.л.;

соль по вкусу;

перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук кубиками.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далее понадобится чеснок, который тоже нужно мелко нарезать.

Грибы лисички. Фото: YouTube @gotyeukraine

Теперь берем лисички, предварительно их нужно замочить в холодной воде на 15 минут.

Грибы в молоке. Фото: YouTube @gotyeukraine

После этого заливаем лисички молоком, это нужно для того, чтобы их вкус был нежным.

Жареный лук. Фото: YouTube @gotyeukraine

Дальше на разогретой сковороде начинаем жарить лук.

Грибы и лук. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далее добавляем лисички и продолжаем жарить, постоянно помешивая.

Вареная картошка. Фото: YouTube @gotyeukraine

Теперь добавляем измельченный чеснок.

Картофель и грибы. Фото: YouTube @gotyeukraine

В конце приготовления добавляем соль и специи по вкусу. Пока лисички жарятся, нужно сварить картофель.

Картофель и грибы. Фото: YouTube @gotyeukraine

Когда картофель сварился, добавляем сливочное масло и разминаем. Теперь в картофель добавляем лисички, все тщательно перемешать и можно подавать к столу.

Раньше мы писали о рецепте супа с лисичками, настоящая закарпатская грибная юшка. Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии.