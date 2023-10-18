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Как приготовить лисички с картофелем: самые вкусные грибы к ужину

18 октября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт лисичек — видео
Лесные грибы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Осенняя пора — это настоящий большой сезон грибов. Поэтому вашему вниманию рецепт простого и вкуснейшего блюда с лисичками и картофелем. Лисички с картофелем — это настоящий осенний деликатес. Рецепт очень простой и не требует много времени.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовит Украина.

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Вам понадобится:

  • картофель 700 г;
  • лисички 500 г;
  • лук репчатый 1 шт.;
  • чеснок 2 зубца;
  • масло растительное 5 ст.л.;
  • соль по вкусу;
  • перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать лук кубиками.

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Нарезанный лук. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далее понадобится чеснок, который тоже нужно мелко нарезать.

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Грибы лисички. Фото: YouTube @gotyeukraine

Теперь берем лисички, предварительно их нужно замочить в холодной воде на 15 минут.

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Грибы в молоке. Фото: YouTube @gotyeukraine

После этого заливаем лисички молоком, это нужно для того, чтобы их вкус был нежным.

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Жареный лук. Фото: YouTube @gotyeukraine

Дальше на разогретой сковороде начинаем жарить лук.

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Грибы и лук. Фото: YouTube @gotyeukraine

Далее добавляем лисички и продолжаем жарить, постоянно помешивая.

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Вареная картошка. Фото: YouTube @gotyeukraine

Теперь добавляем измельченный чеснок.

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Картофель и грибы. Фото: YouTube @gotyeukraine

В конце приготовления добавляем соль и специи по вкусу. Пока лисички жарятся, нужно сварить картофель.

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Картофель и грибы. Фото: YouTube @gotyeukraine

Когда картофель сварился, добавляем сливочное масло и разминаем. Теперь в картофель добавляем лисички, все тщательно перемешать и можно подавать к столу.

Раньше мы писали о рецепте супа с лисичками, настоящая закарпатская грибная юшка. Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии.

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