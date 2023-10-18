Простой рецепт лисичек — видео

Как приготовить лисички с картофелем: самые вкусные грибы к ужину
Осенняя пора — это настоящий большой сезон грибов. Поэтому вашему вниманию рецепт простого и вкуснейшего блюда с лисичками и картофелем. Лисички с картофелем — это настоящий осенний деликатес. Рецепт очень простой и не требует много времени.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовит Украина.
Вам понадобится:
- картофель 700 г;
- лисички 500 г;
- лук репчатый 1 шт.;
- чеснок 2 зубца;
- масло растительное 5 ст.л.;
- соль по вкусу;
- перец черный молотый по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать лук кубиками.
Далее понадобится чеснок, который тоже нужно мелко нарезать.
Теперь берем лисички, предварительно их нужно замочить в холодной воде на 15 минут.
После этого заливаем лисички молоком, это нужно для того, чтобы их вкус был нежным.
Дальше на разогретой сковороде начинаем жарить лук.
Далее добавляем лисички и продолжаем жарить, постоянно помешивая.
Теперь добавляем измельченный чеснок.
В конце приготовления добавляем соль и специи по вкусу. Пока лисички жарятся, нужно сварить картофель.
Когда картофель сварился, добавляем сливочное масло и разминаем. Теперь в картофель добавляем лисички, все тщательно перемешать и можно подавать к столу.
Раньше мы писали о рецепте супа с лисичками, настоящая закарпатская грибная юшка. Это блюдо отличается невероятным ароматом. Лисички уже давно завоевали признание в мире кулинарии.
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