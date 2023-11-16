Смачні та корисні котлети — відео рецепт

Домашні котлети. Фото: Freepik

Котлети в духовці — чудова та корисна альтернатива котлетам на сковороді. Рецепт дуже простий та швидкий. Котлети виходять смачними та м'якими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

м'ясо для фаршу 800 г;

цибуля 100-130 г (1 середня цибулина);

батон сухий 5 шматочків;

молоко 150-200 г;

часник 1 зубчик;

сіль;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Залити сухий батон молоком та залишити на 10 хвилин.

Батон у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник та батон.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити та поперчити фарш.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.

Запечені котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформувати котлети, викласти на лист і запікати 30-35 хвилин за температури 200-210 градусів.

Готові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт українських гречаників із м'ясним фаршем у томатному соусі.

Також ми писали про рецепт лінивих голубців у духовці, які готуються простіше за котлети. Ліниві голубці — це швидка, смачна, ситна, корисна друга страва, що не вимагає додаткового приготування гарніру.

Також ми писали про рецепт оригінальної страви із фаршу замість котлет.

Ще рекомендуємо ознайомитися, як приготувати соковиті котлети за рецептом бабусі.