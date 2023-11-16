Смачні та корисні котлети — відео рецепт

Як приготувати котлети у духовці — простий рецепт
Котлети в духовці — чудова та корисна альтернатива котлетам на сковороді. Рецепт дуже простий та швидкий. Котлети виходять смачними та м'якими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- м'ясо для фаршу 800 г;
- цибуля 100-130 г (1 середня цибулина);
- батон сухий 5 шматочків;
- молоко 150-200 г;
- часник 1 зубчик;
- сіль;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Залити сухий батон молоком та залишити на 10 хвилин.
Перемолоти на м'ясорубці м'ясо, цибулю, часник та батон.
Посолити та поперчити фарш.
Відбити фарш мінімум 10-15 разів, щоб котлети добре тримали форму.
Сформувати котлети, викласти на лист і запікати 30-35 хвилин за температури 200-210 градусів.
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