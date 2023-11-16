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Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт

16 ноября 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные и полезные котлеты — видео рецепт
Домашние котлеты. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Котлеты в духовке — чудесная и полезная альтернатива котлетам на сковороде. Рецепт очень простой и быстрый. Котлеты получаются вкусными и мягкими. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мясо для фарша 800 г;
  • лук 100-130 г (1 средняя луковица);
  • батон сухой 5 кусочков;
  • молоко 150-200 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • соль; 
  • черный молотый перец.

Способ приготовления 

Залить сухой батон молоком и оставить на 10 минут.

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Батон в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоть на мясорубке мясо, лук, чеснок и батон. 

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить и поперчить фарш.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отбить фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты хорошо держали форму.

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Запеченные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.

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Готовая котлета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

Также мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

Также мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.

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