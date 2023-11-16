Вкусные и полезные котлеты — видео рецепт

Как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт
Котлеты в духовке — чудесная и полезная альтернатива котлетам на сковороде. Рецепт очень простой и быстрый. Котлеты получаются вкусными и мягкими.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо для фарша 800 г;
- лук 100-130 г (1 средняя луковица);
- батон сухой 5 кусочков;
- молоко 150-200 г;
- чеснок 1 зубчик;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Залить сухой батон молоком и оставить на 10 минут.
Перемолоть на мясорубке мясо, лук, чеснок и батон.
Посолить и поперчить фарш.
Отбить фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты хорошо держали форму.
Сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.
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