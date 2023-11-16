Вкусные и полезные котлеты — видео рецепт

Домашние котлеты. Фото: Freepik

Котлеты в духовке — чудесная и полезная альтернатива котлетам на сковороде. Рецепт очень простой и быстрый. Котлеты получаются вкусными и мягкими.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

мясо для фарша 800 г;

лук 100-130 г (1 средняя луковица);

батон сухой 5 кусочков;

молоко 150-200 г;

чеснок 1 зубчик;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Залить сухой батон молоком и оставить на 10 минут.

Батон в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемолоть на мясорубке мясо, лук, чеснок и батон.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить и поперчить фарш.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отбить фарш минимум 10-15 раз, чтобы котлеты хорошо держали форму.

Запеченные котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сформировать котлеты, выложить на противень и запекать 30-35 минут при температуре 200-210 градусов.

Готовая котлета. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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