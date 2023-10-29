Бюджетна та дуже смачна страва з язика — відео рецепт

Варений язик. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

За цим рецептом можно готувати яловичий або свинячий язики. Це корисна, бюджетна та смачна страва. Обов'язково спробуйте приготувати язик за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам знадобиться:

язик;

сіль;

перець;

спеції.

Спосіб приготування

Язик необхідно дуже добре промити під проточною водою та видалити всі зайві частини.

Яловичий язик. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Тепер язик потрібно зварити. Заливаємо водою, щоб вона покрила його на 6-7 сантиметрів. Язик потрібно довести до кипіння, воду злити, промити та поставити варити.

Язик у воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

До язиків додаємо сіль та одну чайну ложку перцю горошком. Також за бажанням можна додати лавровий лист. Язик потрібно варити на невеликому вогні, тоді бульйон буде прозорим, який потім можна використовувати для інших страв.

Язик у воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Коли язик буде готовий, виделка повинна легко входити в середину ніби у варену картоплю. Якщо ви побачите, що шкіра язика трохи вздується, це теж буде ознакою, що він вже готовий.

Варений язик. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Язик краще переварити на 15 хвилин більше, ніж не доварити, це дуже важливо. Далі виймаємо язик з бульйону та одразу перекладаємо у холодну воду на 3-5 хвилин.

Язик у холодній воді. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі з язика знімаємо шкіру, після холодної води це зробити не складно.

Язик в спеціях. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далі язик потрібно натерти часником та спеціями.

Готовий язик. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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