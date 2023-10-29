Бюджетное и вкусное блюдо из языка — видео рецепт

Как приготовить язык вкусным и сочным? Все подробности приготовления от А до Я
По этому рецепту можно готовить говяжий или свиной языки. Это полезное, бюджетное и вкусное блюдо. Обязательно попробуйте приготовить язык по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- язык;
- соль;
- перец;
- специи.
Способ приготовления
Язык необходимо хорошо промыть под проточной водой и удалить все лишние части.
Теперь язык нужно сварить. Заливаем водой, чтобы она покрыла его на 6-7 сантиметров. Язык нужно довести до кипения, слить воду, промыть и поставить варить.
К языкам добавляем соль и чайную ложку перца горошком. Также по желанию можно добавить лавровый лист. Язык нужно варить на небольшом огне, тогда бульон будет прозрачным, который можно использовать для других блюд.
Когда язык будет готов, вилка должна легко входить внутрь будто в вареный картофель. Если вы увидите, что кожа языка немного вздувается, это тоже будет признаком, что он уже готов.
Язык лучше переварить на 15 минут больше, чем не доварить, это очень важно. Далее вынимаем язык из бульона и сразу перекладываем в холодную воду на 3-5 минут.
Дальше с языка снимаем кожу, после прохладной воды это сделать не трудно.
Далее язык нужно натереть чесноком и специями.
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