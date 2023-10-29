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Как приготовить язык вкусным и сочным? Все подробности приготовления от А до Я

29 октября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетное и вкусное блюдо из языка — видео рецепт
Вареный язык. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

По этому рецепту можно готовить говяжий или свиной языки. Это полезное, бюджетное и вкусное блюдо. Обязательно попробуйте приготовить язык по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • язык;
  • соль;
  • перец;
  • специи.

Способ приготовления

Язык необходимо хорошо промыть под проточной водой и удалить все лишние части.

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Говяжий язык. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь язык нужно сварить. Заливаем водой, чтобы она покрыла его на 6-7 сантиметров. Язык нужно довести до кипения, слить воду, промыть и поставить варить.

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Язык в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

К языкам добавляем соль и чайную ложку перца горошком. Также по желанию можно добавить лавровый лист. Язык нужно варить на небольшом огне, тогда бульон будет прозрачным, который можно использовать для других блюд.

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Язык в воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Когда язык будет готов, вилка должна легко входить внутрь будто в вареный картофель. Если вы увидите, что кожа языка немного вздувается, это тоже будет признаком, что он уже готов.

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Вареный язык. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Язык лучше переварить на 15 минут больше, чем не доварить, это очень важно. Далее вынимаем язык из бульона и сразу перекладываем в холодную воду на 3-5 минут.

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Язык в холодной воде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Дальше с языка снимаем кожу, после прохладной воды это сделать не трудно.

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Язык в специях. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Далее язык нужно натереть чесноком и специями.

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Готовый язык. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

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