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Як приготувати гору котлет за копійки — бюджетний рецепт

10 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бюджетні та смачні котлети, від яких не відірватися
Домашні котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Спробуйте обов'язково приготувати ці дуже смачні та соковиті котлети. У таких котлетах більше овочів, ніж м'яса, але про це ніхто не здогадається, бо кабачок зовсім не відчувається у готових котлетах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • фарш 600 г (можна будь-яке м'ясо, у цьому рецепті свинина);
  • цибуля 1 шт. (150 г);
  • кабачок 2 дрібних (350 г);
  • картопля 1 шт. (90 г) у фарш і ще 2-3 картоплі, щоб нарізати на скибочки і викласти в каструлю;
  • морква 1 шт. (100 г);
  • батон 4 скибочки;
  • молоко 70 г;
  • часник 1 зубчик;
  • манна крупа 1 ст.л;
  • сіль за смаком;
  • чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити підсушений батон молоком. Залишити на кілька хвилин.

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Хліб у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На м'ясорубці перемолоти м'ясо, картоплю, моркву, цибулю, кабачки, часник, батон.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати манну крупу та чорний мелений перець.

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Фарш з кабачком та морквою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити фарш у холодильник на 15 хвилин, щоб манна крупа набрякла.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити фарш, сформувати котлети.

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Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на олії до рум'яної скоринки, не потрібно доводити до повної готовності.

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Котлети та картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У каструлю викласти скибочки картоплі, зверху покласти котлети.

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Готові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити трохи води (100 г). Тушкувати котлети під закритою кришкою 10-20 хвилин до повної готовності.

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Котлети у розрізі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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