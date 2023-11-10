Бюджетні та смачні котлети, від яких не відірватися

Домашні котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Спробуйте обов'язково приготувати ці дуже смачні та соковиті котлети. У таких котлетах більше овочів, ніж м'яса, але про це ніхто не здогадається, бо кабачок зовсім не відчувається у готових котлетах.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

фарш 600 г (можна будь-яке м'ясо, у цьому рецепті свинина);

цибуля 1 шт. (150 г);

кабачок 2 дрібних (350 г);

картопля 1 шт. (90 г) у фарш і ще 2-3 картоплі, щоб нарізати на скибочки і викласти в каструлю;

морква 1 шт. (100 г);

батон 4 скибочки;

молоко 70 г;

часник 1 зубчик;

манна крупа 1 ст.л;

сіль за смаком;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно залити підсушений батон молоком. Залишити на кілька хвилин.

Хліб у молоці. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На м'ясорубці перемолоти м'ясо, картоплю, моркву, цибулю, кабачки, часник, батон.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати манну крупу та чорний мелений перець.

Фарш з кабачком та морквою. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставити фарш у холодильник на 15 хвилин, щоб манна крупа набрякла.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолити фарш, сформувати котлети.

Котлети на сковороді Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обсмажити на олії до рум'яної скоринки, не потрібно доводити до повної готовності.

Котлети та картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

У каструлю викласти скибочки картоплі, зверху покласти котлети.

Готові котлети. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити трохи води (100 г). Тушкувати котлети під закритою кришкою 10-20 хвилин до повної готовності.

Котлети у розрізі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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