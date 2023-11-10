Бюджетні та смачні котлети, від яких не відірватися

Як приготувати гору котлет за копійки — бюджетний рецепт
Спробуйте обов'язково приготувати ці дуже смачні та соковиті котлети. У таких котлетах більше овочів, ніж м'яса, але про це ніхто не здогадається, бо кабачок зовсім не відчувається у готових котлетах.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- фарш 600 г (можна будь-яке м'ясо, у цьому рецепті свинина);
- цибуля 1 шт. (150 г);
- кабачок 2 дрібних (350 г);
- картопля 1 шт. (90 г) у фарш і ще 2-3 картоплі, щоб нарізати на скибочки і викласти в каструлю;
- морква 1 шт. (100 г);
- батон 4 скибочки;
- молоко 70 г;
- часник 1 зубчик;
- манна крупа 1 ст.л;
- сіль за смаком;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно залити підсушений батон молоком. Залишити на кілька хвилин.
На м'ясорубці перемолоти м'ясо, картоплю, моркву, цибулю, кабачки, часник, батон.
Додати манну крупу та чорний мелений перець.
Поставити фарш у холодильник на 15 хвилин, щоб манна крупа набрякла.
Посолити фарш, сформувати котлети.
Обсмажити на олії до рум'яної скоринки, не потрібно доводити до повної готовності.
У каструлю викласти скибочки картоплі, зверху покласти котлети.
Залити трохи води (100 г). Тушкувати котлети під закритою кришкою 10-20 хвилин до повної готовності.
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