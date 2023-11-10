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Как приготовить гору котлет за копейки — бюджетный рецепт

10 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетные и вкусные котлеты, от которых не оторваться — видео
Домашние котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Попробуйте обязательно приготовить эти очень вкусные и сочные котлеты. В таких котлетах больше овощей, чем мяса, но об этом никто не догадается, потому что кабачок совсем не чувствуется в готовых котлетах. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • фарш 600 г (можно любое мясо, в этом рецепте свинина);
  • лук 1 шт. (150 г);
  • кабачок 2 маленьких (350 г);
  • картофель 1 шт. (90 г) в фарш и еще 2-3 картошки, чтобы нарезать на ломтики и выложить в кастрюлю;
  • морковь 1 шт. (100 г);
  • батон 4 ломтика;
  • молоко 70 г;
  • чеснок 1 зубчик;
  • манная крупа 1 ст.л;
  • соль по вкусу;
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Сначала нужно залить подсушенный батон молоком. Оставить на несколько минут.

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Хлеб в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На мясорубке перемолоть мясо, картошку, морковь, лук, кабачки, чеснок, батон.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить манную крупу и черный молотый перец. 

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Фарш с кабачком и морковью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить фарш в холодильник на 15 минут, чтобы манная крупа набухла.

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Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить фарш, сформировать котлеты.

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Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на растительном масле до румяной корочки, не нужно доводить до полной готовности.

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Котлеты и картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В кастрюлю выложить ломтики картофеля, сверху положить котлеты. 

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Готовые котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить немного воды (100 г). Тушить котлеты под закрытой крышкой 10-20 минут до полной готовности.

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Котлеты в разрезе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте украинских гречаников с мясным фаршем в томатном соусе.

Также мы писали о рецепте ленивых голубцов в духовке, которые готовятся проще котлет. Ленивые голубцы — это быстрое, вкусное, сытное, полезное второе блюдо, не требующее дополнительного приготовления гарнира.

Также мы писали о рецепте оригинального блюда из фарша вместо котлет.

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