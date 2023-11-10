Бюджетные и вкусные котлеты, от которых не оторваться — видео

Как приготовить гору котлет за копейки — бюджетный рецепт
Попробуйте обязательно приготовить эти очень вкусные и сочные котлеты. В таких котлетах больше овощей, чем мяса, но об этом никто не догадается, потому что кабачок совсем не чувствуется в готовых котлетах.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- фарш 600 г (можно любое мясо, в этом рецепте свинина);
- лук 1 шт. (150 г);
- кабачок 2 маленьких (350 г);
- картофель 1 шт. (90 г) в фарш и еще 2-3 картошки, чтобы нарезать на ломтики и выложить в кастрюлю;
- морковь 1 шт. (100 г);
- батон 4 ломтика;
- молоко 70 г;
- чеснок 1 зубчик;
- манная крупа 1 ст.л;
- соль по вкусу;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала нужно залить подсушенный батон молоком. Оставить на несколько минут.
На мясорубке перемолоть мясо, картошку, морковь, лук, кабачки, чеснок, батон.
Добавить манную крупу и черный молотый перец.
Поставить фарш в холодильник на 15 минут, чтобы манная крупа набухла.
Посолить фарш, сформировать котлеты.
Обжарить на растительном масле до румяной корочки, не нужно доводить до полной готовности.
В кастрюлю выложить ломтики картофеля, сверху положить котлеты.
Залить немного воды (100 г). Тушить котлеты под закрытой крышкой 10-20 минут до полной готовности.
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