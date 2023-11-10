Бюджетные и вкусные котлеты, от которых не оторваться — видео

Домашние котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Попробуйте обязательно приготовить эти очень вкусные и сочные котлеты. В таких котлетах больше овощей, чем мяса, но об этом никто не догадается, потому что кабачок совсем не чувствуется в готовых котлетах.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

фарш 600 г (можно любое мясо, в этом рецепте свинина);

лук 1 шт. (150 г);

кабачок 2 маленьких (350 г);

картофель 1 шт. (90 г) в фарш и еще 2-3 картошки, чтобы нарезать на ломтики и выложить в кастрюлю;

морковь 1 шт. (100 г);

батон 4 ломтика;

молоко 70 г;

чеснок 1 зубчик;

манная крупа 1 ст.л;

соль по вкусу;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала нужно залить подсушенный батон молоком. Оставить на несколько минут.

Хлеб в молоке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

На мясорубке перемолоть мясо, картошку, морковь, лук, кабачки, чеснок, батон.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить манную крупу и черный молотый перец.

Фарш с кабачком и морковью. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Поставить фарш в холодильник на 15 минут, чтобы манная крупа набухла.

Фарш для котлет. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Посолить фарш, сформировать котлеты.

Котлеты на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Обжарить на растительном масле до румяной корочки, не нужно доводить до полной готовности.

Котлеты и картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

В кастрюлю выложить ломтики картофеля, сверху положить котлеты.

Готовые котлеты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить немного воды (100 г). Тушить котлеты под закрытой крышкой 10-20 минут до полной готовности.

Котлеты в разрезе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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