Як правильно їсти авокадо — корисна інформація

Шматочки авокадо. Фото: Freepik

Авокадо — це універсальний фрукт, який можна вживати у різний спосіб. Він багатий на поживні речовини, такі як мононенасичені жири, вітаміни і мінерали. Важливо знати, як правильно їсти авокадо, щоб отримати максимальну користь і насолодитися його смаком.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші поради щодо того, як правильно їсти авокадо.

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Авокадо — це неймовірно універсальний і корисний фрукт, який можна вживати різними способами.

Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу йому в сирому вигляді, у вигляді намазки або як частина гарячих страв, правильна підготовка і зберігання допоможуть вам отримати максимальну користь і насолодитися його смаком. Експериментуйте з рецептами та насолоджуйтесь різноманітністю страв з авокадо.

Вибір стиглого авокадо

Стигле авокадо має бути трохи м'яким при натисканні, але не занадто. Колір шкірки варіюється від світло-зеленого до темно-коричневого в залежності від сорту, але вона повинна бути рівною, без плям і тріщин. Вимийте авокадо перед розрізанням.

Розріжте авокадо вздовж дві половини, обходячи ножем навколо кісточки. Поверніть половинки у протилежні сторони, щоб поділити їх.

Видаліть кісточку, обережно підчепивши її ножем або ложкою.

Видалення м'якоті

Проведіть ложкою між шкіркою та м'якоттю, щоб витягнути м'якоть повністю.

Якщо ви плануєте нарізати авокадо, можна розрізати м'якоть на часточки або кубики прямо в шкірці, а потім витягти їх ложкою.

Стиглі авокадо. Фото: Freepik

Способи вживання авокадо

У сирому вигляді. просто з сіллю та перцем. Наріжте авокадо на скибочки чи кубики. Посипте сіллю та свіжомеленим чорним перцем. Додати трохи лимонного соку для освіжаючого смаку.

Гуакамоле

Вам знадобиться:

2 стиглих авокадо;

1 помідор;

1/2 цибулини;

1 зубчик часнику;

сік 1 лайма;

сіль;

перець;

свіжа кінза.

Спосіб приготування

Розімніть авокадо вилкою, додайте дрібно нарізані помідори, цибулю та часник. Заправте соком лайма, сіллю, перцем та рубаною кінзою.

Салати

Додайте авокадо в салати для надання їм кремової текстури та додаткового харчування.

Спробуйте змішати авокадо із зеленими листовими овочами, помідорами, огірками та іншими свіжими інгредієнтами.

Як намазка

Розімніть авокадо вилкою та нанесіть на підсмажений хліб.

Додати зверху сіль, перець, сік лимона і, за бажанням, нарізані помідори або яйце пашот.

Сендвічі та бургери

Використовуйте авокадо як начинку для сендвічів та бургерів. Він додає кремову текстуру та приємний смак.

Авокадо та ківі. Фото: Freepik

У гарячих стравах

Авокадо можна використовувати замість олії в рецептах випічки, таких як кекси та тістечка. Це зменшує кількість насичених жирів та додає корисні мононенасичені жири.

Омлети та фритати

Додайте нарізане авокадо в омлети або фрітати для надання їм кремової текстури.

Запіканки

Авокадо можна запікати у складі різних запіканок, додаючи його в останні хвилини приготування, щоб уникнути перетравлення.

Поради та рекомендації

Зберігайте стиглі авокадо в холодильнику, якщо ви не плануєте вживати їх відразу. Це сповільнить процес дозрівання. Якщо авокадо ще не дозріло, залиште його за кімнатної температури, щоб воно дозріло.

Запобігання потемнінню

Авокадо швидко темніє на повітрі через окиснення. Щоб запобігти цьому, додайте лимонний або лаймовий сік на шматки, що нарізають.

Зберігайте нарізане авокадо в герметичному контейнері зі шматочком цибулі або крапелькою оливкової олії.

Комбінування з іншими продуктами

Авокадо відмінно поєднується з кислими та солодкими смаками. Спробуйте додавати його до страв з помідорами, полуницею, манго, грейпфрутом та іншими фруктами.

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