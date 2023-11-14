Секрети розморожування риби та м'яса — відео

Заморожене м'ясо. Фото: Freepik

Шеф-кухар Євген Клопотенко розкрив секрети розморожування риби та м'яса. Ви дізнаєтеся про правильні та безпечні методи розморожування риби, щоб ваша наступна страва зберегла свою соковитість і смак. Це безцінні поради та підказки, які змінять ваше уявлення про кулінарію.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko.

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Будь-яке м'ясо складається з кліітин, які містять рідину. Тому розморожувати потрібно поступово.

Як розморозити рибу

Якщо у вас є заморожена риба, її потрібно розморожувати у холодній воді. Якщо це зробити у гарячій воді, то текстура риби зіпсується.

Заморожена риба. Фото: YouTube @klopotenko

Спочатку рибу потрібно перемістити з морозильної камери в холодильник на 3-4 години, а тільки потім помістити її в холодну воду.

Перепад температур повинен бути поступовим.

Як розморозити м'ясо

Якщо у вас обмаль часу, тоді м'ясо чи рибу потрібно покласти в пакет та помістити в холодну воду.

Заморожена свинина. Фото: YouTube @klopotenko

Таким чином м'ясо або риба будуть розморожуватися трохи швидше.

Холодна вода. Фото: YouTube @klopotenko

Є варіант приготування продуктів одразу заморожених — для цього вам потрібна гарно розігріта пательня, а потім страву краще доготувати в духовці.

Заморожені продукти в воді. Фото: YouTube @klopotenko

Чи варто розморожувати м'ясо чи рибу в мікрохвильовці

Розморожувати м'ясо чи рибу в мікрохвильовій печі можна, проте текстура продуктів порушиться і страва вийде не така смачна.

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