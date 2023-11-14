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Як правильно розморожувати рибу і м'ясо — поради від Клопотенка

14 листопада 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Секрети розморожування риби та м'яса — відео
Заморожене м'ясо. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Шеф-кухар Євген Клопотенко розкрив секрети розморожування риби та м'яса. Ви дізнаєтеся про правильні та безпечні методи розморожування риби, щоб ваша наступна страва зберегла свою соковитість і смак. Це безцінні поради та підказки, які змінять ваше уявлення про кулінарію.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Ievgen Klopotenko

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Будь-яке м'ясо складається з кліітин, які містять рідину. Тому розморожувати потрібно поступово. 

Як розморозити рибу 

Якщо у вас є заморожена риба, її потрібно розморожувати у холодній воді. Якщо це зробити у гарячій воді, то текстура риби зіпсується. 

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Заморожена риба. Фото: YouTube @klopotenko

Спочатку рибу потрібно перемістити з морозильної камери в холодильник на 3-4 години, а тільки потім помістити її в холодну воду. 

Перепад температур повинен бути поступовим. 

Як розморозити м'ясо

Якщо у вас обмаль часу, тоді м'ясо чи рибу потрібно покласти в пакет та помістити в холодну воду. 

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Заморожена свинина. Фото: YouTube @klopotenko

Таким чином м'ясо або риба будуть розморожуватися трохи швидше. 

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Холодна вода. Фото: YouTube @klopotenko

Є варіант приготування продуктів одразу заморожених — для цього вам потрібна гарно розігріта пательня, а потім страву краще доготувати в духовці. 

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Заморожені продукти в воді. Фото: YouTube @klopotenko

Чи варто розморожувати м'ясо чи рибу в мікрохвильовці 

Розморожувати м'ясо чи рибу в мікрохвильовій печі можна, проте текстура продуктів порушиться і страва вийде не така смачна. 

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