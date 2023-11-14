Секреты размораживания рыбы и мяса — видео

Как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко
Шеф-повар Евгений Клопотенко раскрыл секреты размораживания рыбы и мяса. Вы узнаете о правильных и безопасных методах размораживания рыбы, чтобы ваше следующее блюдо сохранило свою сочность и вкус. Это бесценные советы и подсказки, которые изменят ваше представление о кулинарии.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Ievgen Klopotenko.
Любое мясо состоит из клеток, содержащих жидкость. Поэтому нужно размораживать постепенно.
Как разморозить рыбу
Если у вас есть замороженная рыба, ее нужно размораживать в холодной воде. Если это сделать в горячей воде, текстура рыбы испортится.
Сначала рыбу нужно переместить из морозильной камеры в холодильник на 3-4 часа, а только затем поместить ее в холодную воду.
Перепад температур должен быть постепенным.
Как разморозить мясо
Если у вас мало времени, мясо или рыбу нужно положить в пакет и поместить в холодную воду.
Таким образом мясо или рыба будут размораживаться немного быстрее.
Есть вариант приготовления продуктов сразу замороженных —для этого вам нужна хорошо разогретая сковорода, а затем блюдо лучше доприготовить в духовке.
Стоит ли размораживать мясо или рыбу в микроволновке
Размораживать мясо или рыбу в микроволновке можно, однако текстура продуктов нарушится и блюдо получится не таким вкусным.
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