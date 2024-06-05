Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Як і скільки можна зберігати мариноване м'ясо для шашлику arrow

Як і скільки можна зберігати мариноване м'ясо для шашлику

5 червня 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Скільки можна зберігати м'ясо для шашлику в маринаді — важливі правила
Курячий шашлик. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зберігання маринованого м'яса для шашлику залежить від кількох факторів, включаючи вид м'яса, маринад, температуру зберігання і методи упаковки. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти мариноване м'ясо свіжим і безпечним для приготування шашлику.

Новини.LIVE. зібрали докладний посібник зі зберігання маринованого м'яса.

Читайте також:

Термін зберігання м'яса холодильнику

  • курка до 2 діб;
  • свинина до 3 діб;
  • яловичина до 3-4 діб;
  • баранина до 3 діб;
  • риба та морепродукти не більше 1 доби.

Зберігання м'яса у морозильнику

Мариноване м'ясо можна зберігати до 3 місяців, проте оптимально використовувати його протягом 1-2 місяців для збереження смаку та текстури.

Підготовка до зберігання

Переконайтеся, що м'ясо упаковано герметично. Використовуйте контейнери з кришками, що щільно закриваються, або харчову плівку.

null
Шашлик з помідорами. Фото: Freepik

Для заморожування краще використовувати вакуумні пакети, щоб уникнути контакту з повітрям та запобігти обмороженню м'яса.

Маринад

Кислотні маринади (з оцтом, лимонним соком) можуть прискорити процес маринування, але також руйнують м'ясні волокна, тому такі маринади краще використовувати для короткого зберігання.

Маринади на основі олії та спецій більш стабільні та підходять для тривалого зберігання.

Умови зберігання

У холодильнику температура повинна бути в діапазоні від 0 до +4 °C, а в морозильнику не вище -18 °C.

Зберігайте м'ясо на нижній полиці холодильника, щоб уникнути крапель із сирим м'ясом на інші продукти та мінімізувати ризик перехресного забруднення.

У морозильнику розмістіть м'ясо так, щоб воно було оточене холодним повітрям з усіх боків для рівномірного заморожування.

Процес розморожування

Перемістіть заморожене м'ясо з морозильника в холодильник за 24 години до приготування. Це забезпечить рівномірне та безпечне розморожування.

null
Шашлик та лимон. Фото: Freepik

Якщо м'ясо необхідно розморозити якнайшвидше, покладіть запаковане м'ясо в герметичному пакеті в холодну воду. Змінюйте воду кожні 30 хвилин. Таким чином, м'ясо розморозиться за кілька годин.

Використовуйте функцію розморожування в мікрохвильовій печі, але готуйте м'ясо відразу після розморожування, щоб уникнути розмноження бактерій.

Уникайте повторної заморозки

Розморожене м'ясо не рекомендується заморожувати повторно, оскільки це може призвести до втрати якості та розвитку бактерій.

Завжди мийте руки, робочі поверхні та інструменти після контакту із сирим м'ясом.

Використовуйте окремі дошки та ножі для м'яса та інших продуктів, щоб запобігти перехресному забрудненню.

Ретельна термічна обробка

Мариноване м'ясо слід готувати до внутрішньої температури, безпечної для виду. Для курки це 75 °C, для свинини та яловичини — мінімум 63 °C.

Раніше ми писали, які дрова найкраще підходять для приготування шашлику.

Також радимо ознайомитися з рецептом найсмачнішого маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.

Ще ми писали про кілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.

їжа
зберігання продуктів
маринад
шашлик
лайфхаки
м'ясо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня