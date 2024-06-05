Скільки можна зберігати м'ясо для шашлику в маринаді — важливі правила

Курячий шашлик. Фото: Freepik

Зберігання маринованого м'яса для шашлику залежить від кількох факторів, включаючи вид м'яса, маринад, температуру зберігання і методи упаковки. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти мариноване м'ясо свіжим і безпечним для приготування шашлику.

Новини.LIVE. зібрали докладний посібник зі зберігання маринованого м'яса.

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Термін зберігання м'яса холодильнику

курка до 2 діб;

свинина до 3 діб;

яловичина до 3-4 діб;

баранина до 3 діб;

риба та морепродукти не більше 1 доби.

Зберігання м'яса у морозильнику

Мариноване м'ясо можна зберігати до 3 місяців, проте оптимально використовувати його протягом 1-2 місяців для збереження смаку та текстури.

Підготовка до зберігання

Переконайтеся, що м'ясо упаковано герметично. Використовуйте контейнери з кришками, що щільно закриваються, або харчову плівку.

Шашлик з помідорами. Фото: Freepik

Для заморожування краще використовувати вакуумні пакети, щоб уникнути контакту з повітрям та запобігти обмороженню м'яса.

Маринад

Кислотні маринади (з оцтом, лимонним соком) можуть прискорити процес маринування, але також руйнують м'ясні волокна, тому такі маринади краще використовувати для короткого зберігання.

Маринади на основі олії та спецій більш стабільні та підходять для тривалого зберігання.

Умови зберігання

У холодильнику температура повинна бути в діапазоні від 0 до +4 °C, а в морозильнику не вище -18 °C.

Зберігайте м'ясо на нижній полиці холодильника, щоб уникнути крапель із сирим м'ясом на інші продукти та мінімізувати ризик перехресного забруднення.

У морозильнику розмістіть м'ясо так, щоб воно було оточене холодним повітрям з усіх боків для рівномірного заморожування.

Процес розморожування

Перемістіть заморожене м'ясо з морозильника в холодильник за 24 години до приготування. Це забезпечить рівномірне та безпечне розморожування.

Шашлик та лимон. Фото: Freepik

Якщо м'ясо необхідно розморозити якнайшвидше, покладіть запаковане м'ясо в герметичному пакеті в холодну воду. Змінюйте воду кожні 30 хвилин. Таким чином, м'ясо розморозиться за кілька годин.

Використовуйте функцію розморожування в мікрохвильовій печі, але готуйте м'ясо відразу після розморожування, щоб уникнути розмноження бактерій.

Уникайте повторної заморозки

Розморожене м'ясо не рекомендується заморожувати повторно, оскільки це може призвести до втрати якості та розвитку бактерій.

Завжди мийте руки, робочі поверхні та інструменти після контакту із сирим м'ясом.

Використовуйте окремі дошки та ножі для м'яса та інших продуктів, щоб запобігти перехресному забрудненню.

Ретельна термічна обробка

Мариноване м'ясо слід готувати до внутрішньої температури, безпечної для виду. Для курки це 75 °C, для свинини та яловичини — мінімум 63 °C.

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