Сколько можно хранить мясо для шашлыка в маринаде — важные правила

Куриный шашлык. Фото: Freepik

Хранение маринованного мяса для шашлыка зависит от нескольких факторов, включая вид мяса, используемый маринад, температуру хранения и методы упаковки. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам сохранить маринованное мясо свежим и безопасным для приготовления шашлыка.

Новини.LIVE. собрали подробное руководство по хранению маринованного мяса.

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Сроки хранения мяса холодильнике

курица до 2 суток;

свинина до 3 суток;

говядина до 3-4 суток;

баранина до 3 суток;

рыба и морепродукты не более 1 суток.

Хранение мяса в морозильнике

Маринованное мясо можно хранить до 3 месяцев, однако оптимально использовать его в течение 1-2 месяцев для сохранения вкуса и текстуры.

Подготовка к хранению

Убедитесь, что мясо герметично упаковано. Используйте контейнеры с плотно закрывающимися крышками или пищевую пленку.

Шашлык с помидорами. Фото: Freepik

Для заморозки лучше использовать вакуумные пакеты, чтобы избежать контакта с воздухом и предотвратить обморожение мяса.

Маринад

Кислотные маринады (с уксусом, лимонным соком) могут ускорить процесс маринования, но также быстрее разрушают мясные волокна, поэтому такие маринады лучше использовать для короткого хранения.

Маринады на основе масла и специй более стабильны и подходят для длительного хранения.

Условия хранения

В холодильнике температура должна быть в диапазоне от 0 до +4 °C, а в морозильнике не выше -18 °C.

Храните мясо на нижней полке холодильника, чтобы избежать капель с сырым мясом на другие продукты и минимизировать риск перекрестного загрязнения.

В морозильнике разместите мясо так, чтобы оно было окружено холодным воздухом со всех сторон для равномерного замораживания.

Процесс размораживания

Переместите замороженное мясо из морозильника в холодильник за 24 часа до готовки. Это обеспечит равномерное и безопасное размораживание.

Шашлык и лимон. Фото: Freepik

Если мясо необходимо разморозить быстрее, положите запакованное мясо в герметичном пакете в холодную воду. Меняйте воду каждые 30 минут. Таким образом мясо разморозится за несколько часов.

Используйте функцию размораживания в микроволновке, но готовьте мясо сразу после размораживания, чтобы избежать размножения бактерий.

Избегайте повторной заморозки

Размороженное мясо не рекомендуется замораживать повторно, так как это может привести к потере качества и развитию бактерий.

Всегда мойте руки, рабочие поверхности и инструменты после контакта с сырым мясом.

Используйте отдельные доски и ножи для мяса и других продуктов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Тщательная термическая обработка

Маринованное мясо следует готовить до внутренней температуры, безопасной для его вида. Для курицы это 75 °C, для свинины и говядины — минимум 63 °C.

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