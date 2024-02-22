Як приготувати простий торт чи пиріг "Чебурашка" - відео рецепт

Яблучний пиріг "Чебурашка". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже ароматний та смачний пиріг або торт "Чебурашка". Замість яблук можна використовувати будь-яке варення чи джем, тоді рецепт взагалі буде дуже простим та швидким. Пісочне тісто розсипчасте з ароматом цедри лимона і соковита яблучна начинка і все це під шапкою зі збитих білків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

борошно 280 г;

вершкове масло 100 г;

цукор 140 г;

жовток 2 шт.;

сіль щіпка;

цедра половини невеликого лимона чи ванільний цукор для аромату;

розпушувач 1 ч.л. з гіркою.

Для начинки:

яблука 500 г (вага в неочищеному вигляді);

цукор до смаку;

крохмаль кукурудзяний 1 ст.л;

кориця до смаку;

замість яблучної начинки можна використовувати варення чи джем з будь-яких фруктів чи ягід.

Для меренги:

білки 2 шт.;

сіль;

лимонний сік 1 ч. л;

цукор 2 ст.

Спосіб приготування

До жовтків додати цукор, щіпку солі, лимонну цедру. Збити міксером кілька хвилин. Додати м'яке вершкове масло, збити до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до решти інгредієнтів та перетерти в крихту.

Борошно та розпушувач. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистити яблука від шкірки та серцевини. Натерти на дрібній тертці. Злити сік, що виділився.

Яблучна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи цукру та кориці до смаку, кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати. Замість начинки з яблук можна використовувати варення з ягід або фруктів.

Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Викласти 2/3 крихти. Зверху викласти яблучну начинку. Накрити начинку крихтою, що залишилася.

Тісто та яблучна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 190 °C 30-40 хвилин. Орієнтуйтеся за духовкою. Пиріг повинен добре зарум'янитися.

Шар меренги. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити білки до легкої піни, додати до них сік лимона, щіпку солі та цукор. Збивати до стійких піків.

Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Витягти пиріг з духовки, викласти зверху збиті білки, запекти ще 10 хвилин.

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