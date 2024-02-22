Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Яблучний пиріг "Чебурашка" — дуже смачна та ароматна випічка arrow

Яблучний пиріг "Чебурашка" — дуже смачна та ароматна випічка

22 лютого 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати простий торт чи пиріг "Чебурашка" - відео рецепт
Яблучний пиріг "Чебурашка". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже ароматний та смачний пиріг або торт "Чебурашка". Замість яблук можна використовувати будь-яке варення чи джем, тоді рецепт взагалі буде дуже простим та швидким. Пісочне тісто розсипчасте з ароматом цедри лимона і соковита яблучна начинка і все це під шапкою зі збитих білків.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Вам знадобиться:

  • борошно 280 г;
  • вершкове масло 100 г;
  • цукор 140 г;
  • жовток 2 шт.;
  • сіль щіпка;
  • цедра половини невеликого лимона чи ванільний цукор для аромату;
  • розпушувач 1 ч.л. з гіркою.

Для начинки:

  • яблука 500 г (вага в неочищеному вигляді);
  • цукор до смаку;
  • крохмаль кукурудзяний 1 ст.л;
  • кориця до смаку;
  • замість яблучної начинки можна використовувати варення чи джем з будь-яких фруктів чи ягід.

Для меренги:

  • білки 2 шт.;
  • сіль;
  • лимонний сік 1 ч. л;
  • цукор 2 ст.

Спосіб приготування

До жовтків додати цукор, щіпку солі, лимонну цедру. Збити міксером кілька хвилин. Додати м'яке вершкове масло, збити до однорідності.

null
Приготування тіста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змішати борошно з розпушувачем. Додати до решти інгредієнтів та перетерти в крихту.

null
Борошно та розпушувач. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистити яблука від шкірки та серцевини. Натерти на дрібній тертці. Злити сік, що виділився.

null
Яблучна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи цукру та кориці до смаку, кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати. Замість начинки з яблук можна використовувати варення з ягід або фруктів.

null
Тісто у формі для випікання. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму вершковим маслом. Викласти 2/3 крихти. Зверху викласти яблучну начинку. Накрити начинку крихтою, що залишилася.

null
Тісто та яблучна начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати при температурі 190 °C 30-40 хвилин. Орієнтуйтеся за духовкою. Пиріг повинен добре зарум'янитися.

null
Шар меренги. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Збити білки до легкої піни, додати до них сік лимона, щіпку солі та цукор. Збивати до стійких піків.

null
Шматочок пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Витягти пиріг з духовки, викласти зверху збиті білки, запекти ще 10 хвилин.

Раніше ми писали про рецепт італійського пирога "12 ложок" — повітряний та ніжний.

Також ми писали спосіб приготування угорської королівської ватрушки — смачний та швидкий рецепт пирога.

Всі шукають цей рецепт — найпростіший і найсмачніший яблучний пиріг.

їжа
лайфхаки
пиріг
десерт
торт
випічка
пиріг до чаю
пирог з яблуками

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі