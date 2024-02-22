Як приготувати простий торт чи пиріг "Чебурашка" - відео рецепт

Яблучний пиріг "Чебурашка" — дуже смачна та ароматна випічка
Дуже ароматний та смачний пиріг або торт "Чебурашка". Замість яблук можна використовувати будь-яке варення чи джем, тоді рецепт взагалі буде дуже простим та швидким. Пісочне тісто розсипчасте з ароматом цедри лимона і соковита яблучна начинка і все це під шапкою зі збитих білків.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- борошно 280 г;
- вершкове масло 100 г;
- цукор 140 г;
- жовток 2 шт.;
- сіль щіпка;
- цедра половини невеликого лимона чи ванільний цукор для аромату;
- розпушувач 1 ч.л. з гіркою.
Для начинки:
- яблука 500 г (вага в неочищеному вигляді);
- цукор до смаку;
- крохмаль кукурудзяний 1 ст.л;
- кориця до смаку;
- замість яблучної начинки можна використовувати варення чи джем з будь-яких фруктів чи ягід.
Для меренги:
- білки 2 шт.;
- сіль;
- лимонний сік 1 ч. л;
- цукор 2 ст.
Спосіб приготування
До жовтків додати цукор, щіпку солі, лимонну цедру. Збити міксером кілька хвилин. Додати м'яке вершкове масло, збити до однорідності.
Змішати борошно з розпушувачем. Додати до решти інгредієнтів та перетерти в крихту.
Очистити яблука від шкірки та серцевини. Натерти на дрібній тертці. Злити сік, що виділився.
Додати трохи цукру та кориці до смаку, кукурудзяний крохмаль. Добре перемішати. Замість начинки з яблук можна використовувати варення з ягід або фруктів.
Змастити форму вершковим маслом. Викласти 2/3 крихти. Зверху викласти яблучну начинку. Накрити начинку крихтою, що залишилася.
Випікати при температурі 190 °C 30-40 хвилин. Орієнтуйтеся за духовкою. Пиріг повинен добре зарум'янитися.
Збити білки до легкої піни, додати до них сік лимона, щіпку солі та цукор. Збивати до стійких піків.
Витягти пиріг з духовки, викласти зверху збиті білки, запекти ще 10 хвилин.
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