Как приготовить простой торт или пирог "Чебурашка" — видео рецепт

Яблочный пирог "Чебурашка" — очень вкусная и ароматная выпечка
Очень ароматный и вкусный пирог или торт "Чебурашка". Вместо яблок можно использовать любое варенье или джем, тогда рецепт вообще будет очень простым и быстрым. Песочное рассыпчатое тесто с ароматом цедры лимона и сочная яблочная начинка и все это под шапкой из взбитых белков.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука 280 г;
- сливочное масло 100 г;
- сахар 140 г;
- желток 2 шт;
- соль щепотка;
- цедра половины небольшого лимона или ванильный сахар для аромата;
- разрыхлитель 1 ч.л. с горкой.
Для начинки:
- яблоки 500 г (вес в неочищенном виде);
- сахар по вкусу;
- крахмал кукурузный 1 ст.л;
- корица по вкусу;
- вместо яблочной начинки можно использовать варенье или джем из любых фруктов или ягод.
Для меренги:
- белки 2 шт;
- соль;
- лимонный сок 1 ч.л;
- сахар 2 ст.л.
Способ приготовления
К желткам добавить сахар, щепотку соли, лимонную цедру. Взбить миксером несколько минут. Добавить мягкое сливочное масло, взбить до однородности.
Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к остальным ингредиентам и перетереть в крошку.
Очистить яблоки от кожицы и сердцевины. Натереть на мелкой терке. Слить выделившийся сок.
Добавить немного сахара и корицы по вкусу, кукурузный крахмал. Хорошо перемешать. Вместо начинки из яблок можно использовать варенье из любых ягод или фруктов.
Смазать форму сливочным маслом. Выложить 2/3 крошки. Сверху выложить яблочную начинку. Накрыть начинку оставшейся крошкой.
Выпекать при температуре 190 °C 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Пирог должен хорошо зарумяниться.
Взбить белки до легкой пены, добавить к ним сок лимона, щепотку соли и сахар. Взбивать до устойчивых пиков.
Достать пирог из духовки, выложить сверху взбитые белки, запечь еще 10 минут.
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