Как приготовить простой торт или пирог "Чебурашка" — видео рецепт

Яблочный пирог "Чебурашка". Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень ароматный и вкусный пирог или торт "Чебурашка". Вместо яблок можно использовать любое варенье или джем, тогда рецепт вообще будет очень простым и быстрым. Песочное рассыпчатое тесто с ароматом цедры лимона и сочная яблочная начинка и все это под шапкой из взбитых белков.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

мука 280 г;

сливочное масло 100 г;

сахар 140 г;

желток 2 шт;

соль щепотка;

цедра половины небольшого лимона или ванильный сахар для аромата;

разрыхлитель 1 ч.л. с горкой.

Для начинки:

яблоки 500 г (вес в неочищенном виде);

сахар по вкусу;

крахмал кукурузный 1 ст.л;

корица по вкусу;

вместо яблочной начинки можно использовать варенье или джем из любых фруктов или ягод.

Для меренги:

белки 2 шт;

соль;

лимонный сок 1 ч.л;

сахар 2 ст.л.

Способ приготовления

К желткам добавить сахар, щепотку соли, лимонную цедру. Взбить миксером несколько минут. Добавить мягкое сливочное масло, взбить до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к остальным ингредиентам и перетереть в крошку.

Мука и разрыхлитель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистить яблоки от кожицы и сердцевины. Натереть на мелкой терке. Слить выделившийся сок.

Яблочная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного сахара и корицы по вкусу, кукурузный крахмал. Хорошо перемешать. Вместо начинки из яблок можно использовать варенье из любых ягод или фруктов.

Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить 2/3 крошки. Сверху выложить яблочную начинку. Накрыть начинку оставшейся крошкой.

Тесто и яблчная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 190 °C 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Пирог должен хорошо зарумяниться.

Слой меренги. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки до легкой пены, добавить к ним сок лимона, щепотку соли и сахар. Взбивать до устойчивых пиков.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать пирог из духовки, выложить сверху взбитые белки, запечь еще 10 минут.

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