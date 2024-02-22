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Яблочный пирог "Чебурашка" — очень вкусная и ароматная выпечка

22 февраля 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить простой торт или пирог "Чебурашка" — видео рецепт
Яблочный пирог "Чебурашка". Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень ароматный и вкусный пирог или торт "Чебурашка". Вместо яблок можно использовать любое варенье или джем, тогда рецепт вообще будет очень простым и быстрым. Песочное рассыпчатое тесто с ароматом цедры лимона и сочная яблочная начинка и все это под шапкой из взбитых белков. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • мука 280 г;
  • сливочное масло 100 г;
  • сахар 140 г;
  • желток 2 шт;
  • соль щепотка;
  • цедра половины небольшого лимона или ванильный сахар для аромата;
  • разрыхлитель 1 ч.л. с горкой.

Для начинки:

  • яблоки 500 г (вес в неочищенном виде);
  • сахар по вкусу;
  • крахмал кукурузный 1 ст.л;
  • корица по вкусу;
  • вместо яблочной начинки можно использовать варенье или джем из любых фруктов или ягод.

Для меренги:

  • белки 2 шт;
  • соль;
  • лимонный сок 1 ч.л;
  • сахар 2 ст.л.

Способ приготовления

К желткам добавить сахар, щепотку соли, лимонную цедру. Взбить миксером несколько минут. Добавить мягкое сливочное масло, взбить до однородности. 

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Приготовление теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к остальным ингредиентам и перетереть в крошку.

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Мука и разрыхлитель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очистить яблоки от кожицы и сердцевины. Натереть на мелкой терке. Слить выделившийся сок.

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Яблочная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного сахара и корицы по вкусу, кукурузный крахмал. Хорошо перемешать. Вместо начинки из яблок можно использовать варенье из любых ягод или фруктов.

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Тесто в форме для выпекания. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму сливочным маслом. Выложить 2/3 крошки. Сверху выложить яблочную начинку. Накрыть начинку оставшейся крошкой.

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Тесто и яблчная начинка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать при температуре 190 °C 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Пирог должен хорошо зарумяниться.

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Слой меренги. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить белки до легкой пены, добавить к ним сок лимона, щепотку соли и сахар. Взбивать до устойчивых пиков.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать пирог из духовки, выложить сверху взбитые белки, запечь еще 10 минут.

Ранее мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Также мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

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