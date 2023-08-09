Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Грибний паштет по-закарпатськи на зиму: смачніше рецепту не буває arrow

Грибний паштет по-закарпатськи на зиму: смачніше рецепту не буває

9 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий у виконанні та дуже смачний паштет з грибів — відео рецепт
Грибний паштет. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних. Закуска з грибів буде доречною до святкового столу

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • варені гриби 3 кг;
  • цибуля 1 кг;
  • болгарський перець 2 кг;
  • томатна паста 250 гр;
  • олія 400 гр;
  • сіль 100 гр;
  • цукор 150 гр.

Спосіб приготування 

Беремо болгарський перець та нарізаємо на дольки. Також потрібно нарізати ріпчасту цибулю. Далі овочі пропускаємо через м'ясорубку. 

null
Перець та цибуля. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно взяти каструлю в якій можна буде смажити овочі. Наливаємо олію та висипаємо подрібнену цибулю. Смажити потрібно до золотистого кольору. 

null
Смажена цибуля. Фото: YouTube @olga_salkay

До цибулі додаємо подрібнені солодкі перці. 

null
Перець та цибуля. Фото: YouTube @olga_salkay

Варені гриби потрібно подрібнити на м'ясорубці. Для цього можна обрати будь-які гриби. 

null
Додавання грибів. Фото: YouTube @olga_salkay

Смажену цибулю та перці потрібно смажити до того моменту, поки не випарується зайва рідина. 

null
Гриби з перцем та цибулею. Фото: YouTube @olga_salkay

До цибулі та перцю потрібно додати подрібнені гриби. Смажити потрібно постійно помішуючи. 

null
Томатна паста.  Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно всю масу посолити та ретельно перемішати, продовжувати смажити. Додаємо томатну пасту майже в самому кінці. Ретельно перемішати та додати цукор. 

null
Грибний паштет в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Загальний час смаження паштету складає 1 годину 15 хвилин. Важливо пам'ятати, що під час смаження його постійно потрібно помішувати.

null
Грибний паштет. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження. Паштет розкладаємо по банках. 

Раніше ми писали про мариновані овочі "по-французьки" за рецептом мами. Це рецепт неймовірно смачної заготівлі з кабачків, перцю та огірків. Все дуже просто, але страва виходить — пальчики оближеш, усі вимагатимуть добавки. Відмінний додаток на кожен стіл. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз