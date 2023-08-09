Простий у виконанні та дуже смачний паштет з грибів — відео рецепт

Грибний паштет. Фото: YouTube @olga_salkay

Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних. Закуска з грибів буде доречною до святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.

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Вам знадобиться:

варені гриби 3 кг;

цибуля 1 кг;

болгарський перець 2 кг;

томатна паста 250 гр;

олія 400 гр;

сіль 100 гр;

цукор 150 гр.

Спосіб приготування

Беремо болгарський перець та нарізаємо на дольки. Також потрібно нарізати ріпчасту цибулю. Далі овочі пропускаємо через м'ясорубку.

Перець та цибуля. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно взяти каструлю в якій можна буде смажити овочі. Наливаємо олію та висипаємо подрібнену цибулю. Смажити потрібно до золотистого кольору.

Смажена цибуля. Фото: YouTube @olga_salkay

До цибулі додаємо подрібнені солодкі перці.

Перець та цибуля. Фото: YouTube @olga_salkay

Варені гриби потрібно подрібнити на м'ясорубці. Для цього можна обрати будь-які гриби.

Додавання грибів. Фото: YouTube @olga_salkay

Смажену цибулю та перці потрібно смажити до того моменту, поки не випарується зайва рідина.

Гриби з перцем та цибулею. Фото: YouTube @olga_salkay

До цибулі та перцю потрібно додати подрібнені гриби. Смажити потрібно постійно помішуючи.

Томатна паста. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі потрібно всю масу посолити та ретельно перемішати, продовжувати смажити. Додаємо томатну пасту майже в самому кінці. Ретельно перемішати та додати цукор.

Грибний паштет в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Загальний час смаження паштету складає 1 годину 15 хвилин. Важливо пам'ятати, що під час смаження його постійно потрібно помішувати.

Грибний паштет. Фото: YouTube @olga_salkay

Далі банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження. Паштет розкладаємо по банках.

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