Простий у виконанні та дуже смачний паштет з грибів — відео рецепт

Грибний паштет по-закарпатськи на зиму: смачніше рецепту не буває
Такий паштет виходить ну дуже смачним. Він готується просто, а взимку буде радувати ваших рідних. Закуска з грибів буде доречною до святкового столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Закарпатська Господиня.
Вам знадобиться:
- варені гриби 3 кг;
- цибуля 1 кг;
- болгарський перець 2 кг;
- томатна паста 250 гр;
- олія 400 гр;
- сіль 100 гр;
- цукор 150 гр.
Спосіб приготування
Беремо болгарський перець та нарізаємо на дольки. Також потрібно нарізати ріпчасту цибулю. Далі овочі пропускаємо через м'ясорубку.
Далі потрібно взяти каструлю в якій можна буде смажити овочі. Наливаємо олію та висипаємо подрібнену цибулю. Смажити потрібно до золотистого кольору.
До цибулі додаємо подрібнені солодкі перці.
Варені гриби потрібно подрібнити на м'ясорубці. Для цього можна обрати будь-які гриби.
Смажену цибулю та перці потрібно смажити до того моменту, поки не випарується зайва рідина.
До цибулі та перцю потрібно додати подрібнені гриби. Смажити потрібно постійно помішуючи.
Далі потрібно всю масу посолити та ретельно перемішати, продовжувати смажити. Додаємо томатну пасту майже в самому кінці. Ретельно перемішати та додати цукор.
Загальний час смаження паштету складає 1 годину 15 хвилин. Важливо пам'ятати, що під час смаження його постійно потрібно помішувати.
Далі банки закриваємо та залишаємо до повного охолодження. Паштет розкладаємо по банках.
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