Простой в исполнении и вкуснейший паштет из грибов — видео рецепт

Грибной паштет. Фото: YouTube @olga_salkay

Такой паштет получается очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных. Закуска из грибов будет уместна к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

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Вам понадобится:

вареные грибы 3 кг;

лук 1 кг;

болгарский перец 2 кг;

томатная паста 250 гр;

масло 400 гр;

соль 100 гр;

сахар 150 гр.

Способ приготовления

Берем болгарский перец и нарезаем на дольки. Также нужно нарезать репчатый лук. Далее овощи пропускаем через мясорубку.

Перец и лук. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно взять кастрюлю, в которой можно будет жарить овощи. Наливаем масло и высыпаем измельченный лук. Жарить нужно до золотистого цвета.

Жареный лук. Фото: YouTube @olga_salkay

К луку добавляем измельченные сладкие перцы.

Перец и лук. Фото: YouTube @olga_salkay

Вареные грибы нужно измельчить на мясорубке. Кстати, для этого рецепта можно выбрать любые грибы.

Добавление грибов. Фото: YouTube @olga_salkay

Жареный лук и перцы нужно жарить до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость.

Грибы с перцем и луком. Фото: YouTube @olga_salkay

К луку и перцу добавляем измельченные грибы. Жарить нужно постоянно помешивая.

Томатная паста. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше нужно всю массу посолить и тщательно перемешать, продолжать жарить. Добавляем томатную пасту практически в самом конце. Потом еще раз тщательно перемешать и добавить сахар.

Грибной паштет в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Общее время жарки паштета составляет 1 час 15 минут. Важно помнить, что при жарке его нужно постоянно помешивать.

Грибной паштет. Фото: YouTube @olga_salkay

Паштет раскладываем по банкам. Далее закрываем и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о маринованных овощах "по-французски" по рецепту мамы. Это рецепт невероятно вкусной заготовки из кабачков, перца и огурцов. Все очень просто, но блюдо получается – пальчики оближешь, все потребуют добавки. Отличное приложение на каждый стол.