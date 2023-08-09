Простой в исполнении и вкуснейший паштет из грибов — видео рецепт

Грибной паштет по-закарпатски на зиму: вкуснее рецепта не бывает
Такой паштет получается очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных. Закуска из грибов будет уместна к праздничному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.
Вам понадобится:
- вареные грибы 3 кг;
- лук 1 кг;
- болгарский перец 2 кг;
- томатная паста 250 гр;
- масло 400 гр;
- соль 100 гр;
- сахар 150 гр.
Способ приготовления
Берем болгарский перец и нарезаем на дольки. Также нужно нарезать репчатый лук. Далее овощи пропускаем через мясорубку.
Далее нужно взять кастрюлю, в которой можно будет жарить овощи. Наливаем масло и высыпаем измельченный лук. Жарить нужно до золотистого цвета.
К луку добавляем измельченные сладкие перцы.
Вареные грибы нужно измельчить на мясорубке. Кстати, для этого рецепта можно выбрать любые грибы.
Жареный лук и перцы нужно жарить до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость.
К луку и перцу добавляем измельченные грибы. Жарить нужно постоянно помешивая.
Дальше нужно всю массу посолить и тщательно перемешать, продолжать жарить. Добавляем томатную пасту практически в самом конце. Потом еще раз тщательно перемешать и добавить сахар.
Общее время жарки паштета составляет 1 час 15 минут. Важно помнить, что при жарке его нужно постоянно помешивать.
Паштет раскладываем по банкам. Далее закрываем и оставляем до полного охлаждения.
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