Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Грибной паштет по-закарпатски на зиму: вкуснее рецепта не бывает arrow

Грибной паштет по-закарпатски на зиму: вкуснее рецепта не бывает

9 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой в исполнении и вкуснейший паштет из грибов — видео рецепт
Грибной паштет. Фото: YouTube @olga_salkay
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такой паштет получается очень вкусным. Он готовится просто, а зимой будет радовать ваших родных. Закуска из грибов будет уместна к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская Хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареные грибы 3 кг;
  • лук 1 кг;
  • болгарский перец 2 кг;
  • томатная паста 250 гр;
  • масло 400 гр;
  • соль 100 гр;
  • сахар 150 гр.

Способ приготовления

Берем болгарский перец и нарезаем на дольки. Также нужно нарезать репчатый лук. Далее овощи пропускаем через мясорубку.

null
Перец и лук. Фото: YouTube @olga_salkay

Далее нужно взять кастрюлю, в которой можно будет жарить овощи. Наливаем масло и высыпаем измельченный лук. Жарить нужно до золотистого цвета.

null
Жареный лук. Фото: YouTube @olga_salkay

К луку добавляем измельченные сладкие перцы.

null
Перец и лук. Фото: YouTube @olga_salkay

Вареные грибы нужно измельчить на мясорубке. Кстати, для этого рецепта можно выбрать любые грибы.

null
Добавление грибов. Фото: YouTube @olga_salkay

Жареный лук и перцы нужно жарить до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость.

null
Грибы с перцем и луком. Фото: YouTube @olga_salkay

К луку и перцу добавляем измельченные грибы. Жарить нужно постоянно помешивая.

null
Томатная паста. Фото: YouTube @olga_salkay

Дальше нужно всю массу посолить и тщательно перемешать, продолжать жарить. Добавляем томатную пасту практически в самом конце. Потом еще раз тщательно перемешать и добавить сахар.

null
Грибной паштет в банках. Фото: YouTube @olga_salkay

Общее время жарки паштета составляет 1 час 15 минут. Важно помнить, что при жарке его нужно постоянно помешивать.

null
Грибной паштет. Фото: YouTube @olga_salkay

Паштет раскладываем по банкам. Далее закрываем и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о маринованных овощах "по-французски" по рецепту мамы. Это рецепт невероятно вкусной заготовки из кабачков, перца и огурцов. Все очень просто, но блюдо получается – пальчики оближешь, все потребуют добавки. Отличное приложение на каждый стол.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз