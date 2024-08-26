Деруни з м'ясною начинкою — покроковий рецепт

Готуємо деруни для чоловіків — ситні та поживні з м'ясною начинкою
Деруни для справжніх гурманів — ситні та поживні з м'ясною начинкою, які підкорять серце будь-якого чоловіка. Це не просто звичні картопляні деруни, а справжній кулінарний шедевр, який стане ідеальною стравою для ситної вечері або обіду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля 600 г;
- цибуля 1 шт;
- яйця 2 шт;
- борошно 2 ст.л;
- сіль, перець;
- вершкове масло 10 г.
Для начинки:
- фарш 300 г;
- цибуля 1 шт;
- сіль;
- сушений часник;
- перець.
Спосіб приготування
До фаршу додати тертої або дрібно нарізану цибулю Сіль, сушений часник та перець. Перемішати і відбити.
Зробити котлети і покласти у холодильник. Натерти картоплю і цибулю. Додати 2 яйця, сіль, перець, борошно і перемішати.
Викласти тісто у сковорідку, зверху котлети і закрити тістом. Коли низ підсмажиться перевернути. Готові деруни можна забрати на паперовий рушник.
Викласти на пергамент у форму, покласти зверху шматок масла і готувати у духовці 20 хвилин. За бажанням можна притрусити твердим сиром.
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