Деруни з м'ясною начинкою — покроковий рецепт

Деруни з м'ясною начинкою. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Деруни для справжніх гурманів — ситні та поживні з м'ясною начинкою, які підкорять серце будь-якого чоловіка. Це не просто звичні картопляні деруни, а справжній кулінарний шедевр, який стане ідеальною стравою для ситної вечері або обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

картопля 600 г;

цибуля 1 шт;

яйця 2 шт;

борошно 2 ст.л;

сіль, перець;

вершкове масло 10 г.

Для начинки:

фарш 300 г;

цибуля 1 шт;

сіль;

сушений часник;

перець.

Спосіб приготування

До фаршу додати тертої або дрібно нарізану цибулю Сіль, сушений часник та перець. Перемішати і відбити.

Приготування начинки. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Зробити котлети і покласти у холодильник. Натерти картоплю і цибулю. Додати 2 яйця, сіль, перець, борошно і перемішати.

Котлети для дерунів. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Викласти тісто у сковорідку, зверху котлети і закрити тістом. Коли низ підсмажиться перевернути. Готові деруни можна забрати на паперовий рушник.

Приготування дерунів. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

Викласти на пергамент у форму, покласти зверху шматок масла і готувати у духовці 20 хвилин. За бажанням можна притрусити твердим сиром.

Деруни з начинкою. Фото: Скріншот YouTube @panfartuh

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