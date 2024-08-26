Деруны с мясной начинкой – пошаговый рецепт

Деруны с мясной начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Деруны для настоящих гурманов — сытные и питательные с мясной начинкой, которые покорят любого мужчину. Это не просто привычные картофельные драники, а настоящий кулинарный шедевр, который станет идеальным блюдом для сытного ужина или обеда.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

картофель 600 г;

лук 1 шт;

яйца 2 шт;

мука 2 ст.л;

соль, перец;

сливочное масло 10 г.

Для начинки:

фарш 300 г;

лук 1 шт;

соль;

сушеный чеснок;

перец.

Способ приготовления

К фаршу добавить тертый или мелко нарезанный лук. Соль, сушеный чеснок и перец. Перемешать и отбить.

Приготовление начинки. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Сделать котлеты и положить в холодильник. Натереть картофель и лук. Добавить 2 яйца, соль, перец, муку и перемешать.

Котлеты для дерунов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить тесто в сковороду, сверху котлеты и закрыть тестом. Когда низ поджарится перевернуть. Готовые драники можно положить на бумажное полотенце.

Приготовление дерунов. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Выложить на пергамент в форму, положить сверху кусок масла и готовить в духовке 20 минут. По желанию можно посыпать твердым сыром.

Деруны с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

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