Деруны с мясной начинкой – пошаговый рецепт

Готовим деруны для мужчин — сытные и питательные с мясной начинкой
Деруны для настоящих гурманов — сытные и питательные с мясной начинкой, которые покорят любого мужчину. Это не просто привычные картофельные драники, а настоящий кулинарный шедевр, который станет идеальным блюдом для сытного ужина или обеда.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 600 г;
- лук 1 шт;
- яйца 2 шт;
- мука 2 ст.л;
- соль, перец;
- сливочное масло 10 г.
Для начинки:
- фарш 300 г;
- лук 1 шт;
- соль;
- сушеный чеснок;
- перец.
Способ приготовления
К фаршу добавить тертый или мелко нарезанный лук. Соль, сушеный чеснок и перец. Перемешать и отбить.
Сделать котлеты и положить в холодильник. Натереть картофель и лук. Добавить 2 яйца, соль, перец, муку и перемешать.
Выложить тесто в сковороду, сверху котлеты и закрыть тестом. Когда низ поджарится перевернуть. Готовые драники можно положить на бумажное полотенце.
Выложить на пергамент в форму, положить сверху кусок масла и готовить в духовке 20 минут. По желанию можно посыпать твердым сыром.
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