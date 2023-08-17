Вдалий рецепт аджики на зиму — відео рецепт

Гостра аджика на зиму від шеф-кухаря Клопотенка
Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку аджики. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом. Загалом, неймовірно смачно і дуже просто.
Простий рецепт аджики від Євгена Клопотенка.
Вам знадобиться:
- 1,25 кг томатів;
- 2 ріпчасті цибулі;
- 3 моркви;
- 1,5 шт. болгарського перцю;
- 2 кислих яблука;
- 3-4 перцю чилі;
- 2 головки часнику;
- 0,5 склянки соняшникової олії;
- 0,5 склянки оцту 9%;
- 100 г цукру;
- 1,5 ст. л. солі.
Спосіб приготування
Нарізаємо помідори на половинки. Краще це робити ножем, який має ріблясту сторону, так помідори будуть нарізатися швидше.
Далі нарізаємо гострий перець, чистити його не потрібно. Чистимо болгарський перець та нарізаємо.
Нарізаємо кисло солодкі яблука. Далі необхідно нарізати моркву та цибулю. Усі овочі пропускаємо через м'ясорубку або блендер.
Додаємо сіль, цукор, оцет та рослинну олію. Всю суміш ставимо на вогонь та тушкуємо протягом однієї години.
В самому кінці потрібно додати часник, щоб він зберіг свій аромат.
Розливаємо гарячу аджику по стерилізованих банках та закриваємо стерилізованими кришками. Залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про перевірений рецепт огірків по-польськи. Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску.