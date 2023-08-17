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Гостра аджика на зиму від шеф-кухаря Клопотенка

17 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Вдалий рецепт аджики на зиму — відео рецепт
Аджика на зиму. Фото: Pexels Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку аджики. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом. Загалом, неймовірно смачно і дуже просто. 

Простий рецепт аджики від Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться: 

  • 1,25 кг томатів;
  • 2 ріпчасті цибулі;
  • 3 моркви;
  • 1,5 шт. болгарського перцю;
  • 2 кислих яблука;
  • 3-4 перцю чилі;
  • 2 головки часнику;
  • 0,5 склянки соняшникової олії;
  • 0,5 склянки оцту 9%;
  • 100 г цукру;
  • 1,5 ст. л. солі.

Спосіб приготування 

Нарізаємо помідори на половинки. Краще це робити ножем, який має ріблясту сторону, так помідори будуть нарізатися швидше. 

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Помідори для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

Далі нарізаємо гострий перець, чистити його не потрібно. Чистимо болгарський перець та нарізаємо. 

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Гострі перці. Фото: YouTube @klopotenko

Нарізаємо кисло солодкі яблука. Далі необхідно нарізати моркву та цибулю. Усі овочі пропускаємо через м'ясорубку або блендер.

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Болгарські перці. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо сіль, цукор, оцет та рослинну олію. Всю суміш ставимо на вогонь та тушкуємо протягом однієї години. 

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Суміш для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

В самому кінці потрібно додати часник, щоб він зберіг свій аромат. 

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Тертий часник. Фото: YouTube @klopotenko

Розливаємо гарячу аджику по стерилізованих банках та закриваємо стерилізованими кришками. Залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про перевірений рецепт огірків по-польськи. Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску. 

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