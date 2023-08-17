Вдалий рецепт аджики на зиму — відео рецепт

Аджика на зиму. Фото: Pexels Фото: Freepik

Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку аджики. Її дуже зручно додавати до пасти, до основних м'ясних страв або до супу і рагу, а дехто їсть її просто зі свіжим хлібом. Загалом, неймовірно смачно і дуже просто.

Простий рецепт аджики від Євгена Клопотенка.

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Вам знадобиться:

1,25 кг томатів;

2 ріпчасті цибулі;

3 моркви;

1,5 шт. болгарського перцю;

2 кислих яблука;

3-4 перцю чилі;

2 головки часнику;

0,5 склянки соняшникової олії;

0,5 склянки оцту 9%;

100 г цукру;

1,5 ст. л. солі.

Спосіб приготування

Нарізаємо помідори на половинки. Краще це робити ножем, який має ріблясту сторону, так помідори будуть нарізатися швидше.

Помідори для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

Далі нарізаємо гострий перець, чистити його не потрібно. Чистимо болгарський перець та нарізаємо.

Гострі перці. Фото: YouTube @klopotenko

Нарізаємо кисло солодкі яблука. Далі необхідно нарізати моркву та цибулю. Усі овочі пропускаємо через м'ясорубку або блендер.

Болгарські перці. Фото: YouTube @klopotenko

Додаємо сіль, цукор, оцет та рослинну олію. Всю суміш ставимо на вогонь та тушкуємо протягом однієї години.

Суміш для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

В самому кінці потрібно додати часник, щоб він зберіг свій аромат.

Тертий часник. Фото: YouTube @klopotenko

Розливаємо гарячу аджику по стерилізованих банках та закриваємо стерилізованими кришками. Залишаємо до повного охолодження.

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