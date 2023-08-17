Удачный рецепт аджики на зиму — видео рецепт

Аджика на зиму. Фото: Pexels Фото: Freepik

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку аджики. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее просто со свежим хлебом. В общем, невероятно вкусно и очень просто.

Простой рецепт аджики от Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

1,25 кг томатов;

2 репчатых лука;

3 моркови;

1,5 шт. болгарский перец;

2 кислых яблока;

3-4 перца чили;

2 головки чеснока;

0,5 стакана подсолнечного масла;

0,5 стакана уксуса 9%;

100 г сахара;

1,5 ст. л. соли.

Способ приготовления

Нарезаем помидоры на половинки. Лучше это делать ножом, имеющим серебристую сторону, так помидоры будут нарезаться быстрее.

Помидоры для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нарезаем острый перец, чистить его не нужно. Чистим болгарский перец и нарезаем.

Острые перцы. Фото: YouTube @klopotenko

Нарезаем кисло сладкие яблоки. Далее нужно нарезать морковь и лук. Все овощи пропускаем через мясорубку или блендер.

Болгарские перцы. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Всю смесь ставим на огонь и тушим в течение одного часа.

Смесь для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

В самом конце нужно добавить чеснок, чтобы он сохранил свой аромат.

Тертый чеснок. Фото: YouTube @klopotenko

Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам и закрываем стерилизованными крышками. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о проверенном рецепте огурцов по-польски. Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо на закуску.