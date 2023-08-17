Удачный рецепт аджики на зиму — видео рецепт

Острая аджика на зиму от шеф-повара Клопотенко
Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку аджики. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее просто со свежим хлебом. В общем, невероятно вкусно и очень просто.
Простой рецепт аджики от Евгения Клопотенко.
Вам понадобится:
- 1,25 кг томатов;
- 2 репчатых лука;
- 3 моркови;
- 1,5 шт. болгарский перец;
- 2 кислых яблока;
- 3-4 перца чили;
- 2 головки чеснока;
- 0,5 стакана подсолнечного масла;
- 0,5 стакана уксуса 9%;
- 100 г сахара;
- 1,5 ст. л. соли.
Способ приготовления
Нарезаем помидоры на половинки. Лучше это делать ножом, имеющим серебристую сторону, так помидоры будут нарезаться быстрее.
Далее нарезаем острый перец, чистить его не нужно. Чистим болгарский перец и нарезаем.
Нарезаем кисло сладкие яблоки. Далее нужно нарезать морковь и лук. Все овощи пропускаем через мясорубку или блендер.
Добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Всю смесь ставим на огонь и тушим в течение одного часа.
В самом конце нужно добавить чеснок, чтобы он сохранил свой аромат.
Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам и закрываем стерилизованными крышками. Оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о проверенном рецепте огурцов по-польски. Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо на закуску.