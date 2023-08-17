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Острая аджика на зиму от шеф-повара Клопотенко

17 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удачный рецепт аджики на зиму — видео рецепт
Аджика на зиму. Фото: Pexels Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Нет ничего лучше, чем открыть зимой баночку аджики. Ее очень удобно добавлять к пасте, к основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее просто со свежим хлебом. В общем, невероятно вкусно и очень просто.

Простой рецепт аджики от Евгения Клопотенко.

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Вам понадобится:

  • 1,25 кг томатов;
  • 2 репчатых лука;
  • 3 моркови;
  • 1,5 шт. болгарский перец;
  • 2 кислых яблока;
  • 3-4 перца чили;
  • 2 головки чеснока;
  • 0,5 стакана подсолнечного масла;
  • 0,5 стакана уксуса 9%;
  • 100 г сахара;
  • 1,5 ст. л. соли.

Способ приготовления

Нарезаем помидоры на половинки. Лучше это делать ножом, имеющим серебристую сторону, так помидоры будут нарезаться быстрее.

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Помидоры для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

Далее нарезаем острый перец, чистить его не нужно. Чистим болгарский перец и нарезаем.

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Острые перцы. Фото: YouTube @klopotenko

Нарезаем кисло сладкие яблоки. Далее нужно нарезать морковь и лук. Все овощи пропускаем через мясорубку или блендер.

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Болгарские перцы. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем соль, сахар, уксус и растительное масло. Всю смесь ставим на огонь и тушим в течение одного часа.

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Смесь для аджики. Фото: YouTube @klopotenko

В самом конце нужно добавить чеснок, чтобы он сохранил свой аромат.

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Тертый чеснок. Фото: YouTube @klopotenko

Разливаем горячую аджику по стерилизованным банкам и закрываем стерилизованными крышками. Оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о проверенном рецепте огурцов по-польски. Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо на закуску.

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