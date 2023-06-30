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"Годзілла Рамен": у тайванському ресторані створили страву із м'ясом крокодила

30 червня 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Годзілла Рамен": у тайванському ресторані створили страву із м'ясом крокодила
Страва у тайванському ресторані із м'ясом крокодила. Фото: CNN
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ресторані Witch Cat Kwai у місті Дуліу на півдні Тайваню створили страву, яка містить м'ясо крокодила. Її назвали "Годзілла Рамен".

Про це повідомляє CNN.

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Страва із м'ясом крокодила

Власник ресторану із прізвищем Чієн розповів, що суп складається з перепелиних яєць, свинини, кукурудзи, сушених пагонів бамбука, чорних грибів і кубиків рибної пасти, усипаних крокодилячою ніжкою.

За його словами, через складність отримання крокодилячих ніг та приготування страви, в день можна подавати лише дві "Годзілли Рамен". Ціна — 1,500 тайваньських доларів ($50) за тарілку.

Після того, як крокодилячу ногу очищено, її натирають спиртом і сумішшю спецій. Після цього кухарі її тушкують у фірмовому бульйоні ресторану протягом двох годин. Загалом на приготування страви потрібно близько трьох годин. 

"Багато хто з клієнтів каже, що крокодиляче м'ясо на смак схоже на куряче, але більш пружне, м'яке та еластичне. Я думаю, що на смак воно нагадує тушковані курячі ніжки", — розповів Чієн. 

Гостям, які хочуть спробувати незвичну страву, потрібно приєднатися до списку очікування. Наразі, за словами Чієна, бронювання заповнене до кінця серпня.

Нагадаємо, італійська кухня — одна з найбільш улюблених у світі. Багатьом здається, що повторити подібні кулінарні шедеври вдома просто неможливо. Однак все набагато простіше, ніж ви думаєте. 

Також ми писали, що ви можете бути здивовані, як багато ваших улюблених продуктів містять сумнівні інгредієнти, такі як харчові барвники, штучні підсолоджувачі та певні види олії. Виробники продуктів харчування використовують їх з різних причин. Деякі з них можуть подовжити термін придатності, інші покращують смак, а треті допомагають здешевити виробництво.

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