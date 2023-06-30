"Годзілла Рамен": у тайванському ресторані створили страву із м'ясом крокодила

Страва у тайванському ресторані із м'ясом крокодила. Фото: CNN

У ресторані Witch Cat Kwai у місті Дуліу на півдні Тайваню створили страву, яка містить м'ясо крокодила. Її назвали "Годзілла Рамен".

Про це повідомляє CNN.

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Страва із м'ясом крокодила

Власник ресторану із прізвищем Чієн розповів, що суп складається з перепелиних яєць, свинини, кукурудзи, сушених пагонів бамбука, чорних грибів і кубиків рибної пасти, усипаних крокодилячою ніжкою.

За його словами, через складність отримання крокодилячих ніг та приготування страви, в день можна подавати лише дві "Годзілли Рамен". Ціна — 1,500 тайваньських доларів ($50) за тарілку.

Після того, як крокодилячу ногу очищено, її натирають спиртом і сумішшю спецій. Після цього кухарі її тушкують у фірмовому бульйоні ресторану протягом двох годин. Загалом на приготування страви потрібно близько трьох годин.

"Багато хто з клієнтів каже, що крокодиляче м'ясо на смак схоже на куряче, але більш пружне, м'яке та еластичне. Я думаю, що на смак воно нагадує тушковані курячі ніжки", — розповів Чієн.

Гостям, які хочуть спробувати незвичну страву, потрібно приєднатися до списку очікування. Наразі, за словами Чієна, бронювання заповнене до кінця серпня.

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