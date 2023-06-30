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"Годзилла Рамен": в тайваньском ресторане создали блюдо с мясом крокодила

30 июня 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Годзилла Рамен": в тайваньском ресторане создали блюдо с мясом крокодила
Блюдо в тайваньском ресторане с мясом крокодила. Фото: CNN
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ресторане Witch Cat Kwai в городе Дулиу на юге Тайваня создали блюдо, содержащее мясо крокодила. Его назвали "Годзилла Рамен".

Об этом сообщает CNN.

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Блюдо с мясом крокодила

Владелец ресторана с фамилией Чиен рассказал, что суп состоит из перепелиных яиц, свинины, кукурузы, сушеных пагонов бамбука, черных грибов и кубиков рыбной пасты, усыпанных крокодиловой ножкой.

По его словам, из-за сложности получения крокодиловых ног и приготовления блюда, в день можно подавать только две "Годзиллы Рамен". Цена — 1,500 тайваньских долларов ($50) за тарелку.

После того как крокодиловая нога очищена, ее натирают спиртом и смесью специй. После этого повара ее тушат в фирменном бульоне ресторана в течение двух часов. В общей сложности на приготовление блюда нужно около трех часов.

"Многие из клиентов говорят, что крокодилье мясо на вкус похоже на куриное, но более упругое, мягкое и эластичное. Я думаю, что на вкус оно напоминает тушеные куриные ножки", — рассказал Чиен.

Гостям, которые хотят попробовать необычное блюдо, нужно присоединиться к списку ожидания. Сейчас, по словам Чиена, бронирование заполнено до конца августа.

Напомним, итальянская кухня — одна из самых любимых в мире. Многим кажется, что повторить подобные кулинарные шедевры дома просто невозможно. Однако все гораздо проще, чем вы думаете.

Также мы писали, что вы можете быть удивлены, как многие ваши любимые продукты содержат сомнительные ингредиенты, такие как пищевые красители, искусственные подсластители и определенные виды масла. Производители продуктов питания используют их по разным причинам. Некоторые из них могут продлить срок годности, другие улучшают вкус, а третьи помогают удешевить производство.

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