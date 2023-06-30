"Годзилла Рамен": в тайваньском ресторане создали блюдо с мясом крокодила

Блюдо в тайваньском ресторане с мясом крокодила. Фото: CNN

В ресторане Witch Cat Kwai в городе Дулиу на юге Тайваня создали блюдо, содержащее мясо крокодила. Его назвали "Годзилла Рамен".

Об этом сообщает CNN.

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Блюдо с мясом крокодила

Владелец ресторана с фамилией Чиен рассказал, что суп состоит из перепелиных яиц, свинины, кукурузы, сушеных пагонов бамбука, черных грибов и кубиков рыбной пасты, усыпанных крокодиловой ножкой.

По его словам, из-за сложности получения крокодиловых ног и приготовления блюда, в день можно подавать только две "Годзиллы Рамен". Цена — 1,500 тайваньских долларов ($50) за тарелку.

После того как крокодиловая нога очищена, ее натирают спиртом и смесью специй. После этого повара ее тушат в фирменном бульоне ресторана в течение двух часов. В общей сложности на приготовление блюда нужно около трех часов.

"Многие из клиентов говорят, что крокодилье мясо на вкус похоже на куриное, но более упругое, мягкое и эластичное. Я думаю, что на вкус оно напоминает тушеные куриные ножки", — рассказал Чиен.

Гостям, которые хотят попробовать необычное блюдо, нужно присоединиться к списку ожидания. Сейчас, по словам Чиена, бронирование заполнено до конца августа.

Напомним, итальянская кухня — одна из самых любимых в мире. Многим кажется, что повторить подобные кулинарные шедевры дома просто невозможно. Однако все гораздо проще, чем вы думаете.

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