Годувальники України: хто найбільше допомагає під час війни
Українські крамниці заполонила імпортна продукція. Лідером серед європейських імпортерів залишається Польща, яка торік експортувала в Україну товарів на $5,55 млрд, а Україна у відповідь — на $6,65 млрд.
Про це пишуть аналітики ZN.ua.
На поставках продовольства в Україну польський бізнес заробив за минулий рік $881 млн.
"Доволі дивно, що за таких обставин польські фермери здійняли галас щодо українського експорту. Ніхто ж не нав’язував нашого зерна. Якщо його хтось купував, то йому це було вигідно", — зазначила експерт інформаційно-аналітичного центру "Агро перспектива" Лариса Гук.
Країни-імпортери
- Туреччина ($538 млн),
- Німеччина ($449 млн),
- Італія ($391 млн),
- Нідерланди ($267 млн),
- Франція ($237 млн)
- Норвегія ($225 млн).
За даними аналітиків, завозимо перважко в країнуплоди, ягоди й горіхи, рибу, морепродукти, алкоголь, різні харчі й овочі.
Імпортуємо морожені овочі:
- броколі, цвітну капусту ($5,5 млн за перші чотири місяці року),
- каву (понад $10 млн),
- чай ($3 млн),
- кондитерку та шоколад (майже на $28 млн),
- м’ясні паштети, ковбаси, навіть сало та птицю.
Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" одне судно покинуло український порт. На його борту було майже 7 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 90 російських суден.