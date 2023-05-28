Годувальники України: хто найбільше допомагає під час війни

Польща залишається лідером із постачання сільгосппродукції до України. Фото: Google

Українські крамниці заполонила імпортна продукція. Лідером серед європейських імпортерів залишається Польща, яка торік експортувала в Україну товарів на $5,55 млрд, а Україна у відповідь — на $6,65 млрд.

Про це пишуть аналітики ZN.ua.

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"Доволі дивно, що за таких обставин польські фермери здійняли галас щодо українського експорту. Ніхто ж не нав’язував нашого зерна. Якщо його хтось купував, то йому це було вигідно", — зазначила експерт інформаційно-аналітичного центру "Агро перспектива" Лариса Гук.

Країни-імпортери

Туреччина ($538 млн),

Німеччина ($449 млн),

Італія ($391 млн),

Нідерланди ($267 млн),

Франція ($237 млн)

Норвегія ($225 млн).

За даними аналітиків, завозимо перважко в країнуплоди, ягоди й горіхи, рибу, морепродукти, алкоголь, різні харчі й овочі.

Імпортуємо морожені овочі:

броколі, цвітну капусту ($5,5 млн за перші чотири місяці року),

каву (понад $10 млн),

чай ($3 млн),

кондитерку та шоколад (майже на $28 млн),

м’ясні паштети, ковбаси, навіть сало та птицю.

Нагадаємо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" одне судно покинуло український порт. На його борту було майже 7 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. Тим часом в бік Босфору вирушило 90 російських суден.